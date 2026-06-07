Для хорошої піци не потрібні дорогі інгредієнти, набагато важливіше правильно приготувати основу. Саме від тіста залежить, чи вийдуть бортики рум’яними, а середина – м’якою та легкою, зазначає Лілія Цвіт.
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Як швидко приготувати домашню піцу?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
Для тіста:
– 250 мілілітрів води;
– 3 грами сухих дріжджів або 9 грамів пресованих дріжджів;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка олії;
– 350 грамів борошна.
Для начинки:
– кетчуп до смаку;
– салямі до смаку;
– оливки до смаку;
– твердий сир до смаку.
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Приготування:
- У велику миску налийте ледь теплу воду.
- Додайте цукор, сіль і дріжджі, після чого добре перемішайте, щоб дріжджі повністю розчинилися.
- Влийте олію та ще раз перемішайте. Поступово всипте просіяне борошно й почніть замішувати тісто дерев’яною лопаткою або звичайною ложкою.
- Коли всі інгредієнти об’єднаються в однорідну масу, залиште тісто на 10 хвилин. За цей час клейковина набухне, і працювати з ним буде значно легше.
- Поверніться до тіста та почніть активно вимішувати його приблизно 10 хвилин. Воно буде досить рідким і липким, але додаткового борошна додавати не потрібно.
- Найкраще вимішувати його лопаткою, ніби витягуючи й розтягуючи масу. Наприкінці тісто стане гладким, еластичним і почне краще відставати від інструмента. Робочу поверхню злегка змастіть олією та викладіть тісто.
- Обережно розтягніть його у великий прямокутник, а потім складіть конвертом.
- Сформуйте кулю, переверніть швом донизу, накрийте мискою й залиште підходити приблизно на 1,5 години. За цей час тісто добре збільшиться в об’ємі та наповниться великими повітряними бульбашками.
- Готове тісто розділіть на дві рівні частини. Із цієї кількості виходять дві піци діаметром приблизно 26 сантиметрів. Оскільки тісто залишається м’яким і вологим, руки краще змастити олією.
- Саме така консистенція дозволяє отримати тонку основу з хрусткими бортиками.
- Перекладіть одну частину тіста на аркуш пергаменту та руками надайте їй форму круга.
- Качалку використовувати не потрібно. Сформований корж перекладіть у форму або на деко.
- Поверхню обов’язково змастіть кетчупом або іншим томатним соусом. Салямі наріжте тонкими скибочками й рівномірно розподіліть по основі. Додайте нарізані оливки.
- Начинки не повинно бути занадто багато – так тісто краще пропечеться і залишиться хрустким.
- Зверху щедро посипте тертим сиром. Випікайте піцу в духовці, розігрітій до 220 градусів, у режимі нижнього нагріву з конвекцією приблизно 10 – 15 хвилин.
- Точний час залежить від особливостей духовки, тому варто орієнтуватися на рум’яні бортики та добре розплавлений сир.
- Готова піца виходить тонкою, м’якою всередині, з хрусткою золотистою скоринкою та характерними повітряними бульбашками, як у хорошій піцерії.