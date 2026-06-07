Для хорошої піци не потрібні дорогі інгредієнти, набагато важливіше правильно приготувати основу. Саме від тіста залежить, чи вийдуть бортики рум’яними, а середина – м’якою та легкою, зазначає Лілія Цвіт.

Цікаво Після цього сніданку важко змусити себе готувати щось інше: ніжні млинці зі шматочками банана

Як швидко приготувати домашню піцу?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

Для тіста:

– 250 мілілітрів води;

– 3 грами сухих дріжджів або 9 грамів пресованих дріжджів;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка олії;

– 350 грамів борошна.

Для начинки:

– кетчуп до смаку;

– салямі до смаку;

– оливки до смаку;

– твердий сир до смаку.

Як зробити піцу зі скоринкою вдома: дивіться відео

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Приготування: