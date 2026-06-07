Для хорошей пиццы не нужны дорогие ингредиенты, гораздо важнее правильно приготовить основу. Именно от теста зависит, получатся ли бортики румяными, а середина – мягкой и легкой, отмечает Лилия Цвит.

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Как быстро приготовить домашнюю пиццу?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

Ддля теста:

– 250 миллилитров воды;

– 3 грамма сухих дрожжей или 9 граммов прессованных дрожжей;

– 1 чайная ложка соли 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 350 граммов муки.

Ддля начинки:

– кетчуп по вкусу;

– салями по вкусу;

– оливки по вкусу;

– твердый сыр по вкусу.

Как сделать пиццу с корочкой дома: смотрите видео

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Приготовление: