Для хорошей пиццы не нужны дорогие ингредиенты, гораздо важнее правильно приготовить основу. Именно от теста зависит, получатся ли бортики румяными, а середина – мягкой и легкой, отмечает Лилия Цвит.
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Как быстро приготовить домашнюю пиццу?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
Ддля теста:
– 250 миллилитров воды;
– 3 грамма сухих дрожжей или 9 граммов прессованных дрожжей;
– 1 чайная ложка соли 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 350 граммов муки.
Ддля начинки:
– кетчуп по вкусу;
– салями по вкусу;
– оливки по вкусу;
– твердый сыр по вкусу.
Как сделать пиццу с корочкой дома: смотрите видеоЕсли для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Приготовление:
- В большую миску налейте едва теплую воду.
- Добавьте сахар, соль и дрожжи, после чего хорошо перемешайте, чтобы дрожжи полностью растворились.
- Влейте масло и еще раз перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку и начните замешивать тесто деревянной лопаткой или обычной ложкой.
- Когда все ингредиенты объединятся в однородную массу, оставьте тесто на 10 минут. За это время клейковина набухнет, и работать с ним будет значительно легче.
- Вернитесь к тесту и начните активно вымешивать его примерно 10 минут. Оно будет достаточно жидким и липким, но дополнительной муки добавлять не нужно.
- Лучше всего вымешивать его лопаткой, будто вытягивая и растягивая массу. В конце тесто станет гладким, эластичным и начнет лучше отставать от инструмента. Рабочую поверхность слегка смажьте маслом и выложите тесто.
- Осторожно растяните его в большой прямоугольник, а затем сложите конвертом.
- Сформируйте шар, переверните швом вниз, накройте миской и оставьте подходить примерно на 1,5 часа. За это время тесто хорошо увеличится в объеме и наполнится большими воздушными пузырьками.
- Готовое тесто разделите на две равные части. Из этого количества получаются две пиццы диаметром примерно 26 сантиметров. Поскольку тесто остается мягким и влажным, руки лучше смазать растительным маслом.
- Именно такая консистенция позволяет получить тонкую основу с хрустящими бортиками.
- Переложите одну часть теста на лист пергамента и руками придайте ей форму круга.
- Скалку использовать не нужно. Сформированный корж переложите в форму или на противень.
- Поверхность обязательно смажьте кетчупом или другим томатным соусом. Салями нарежьте тонкими ломтиками и равномерно распределите по основе. Добавьте нарезанные оливки.
- Начинки не должно быть слишком много – так тесто лучше пропечется и останется хрустящим.
- Сверху щедро посыпьте тертым сыром. Выпекайте пиццу в духовке, разогретой до 220 градусов, в режиме нижнего нагрева с конвекцией примерно 10 – 15 минут.
- Точное время зависит от особенностей духовки, поэтому стоит ориентироваться на румяные бортики и хорошо расплавленный сыр.
- Готовая пицца получается тонкой, мягкой внутри, с хрустящей золотистой корочкой и характерными воздушными пузырьками, как в хорошей пиццерии.