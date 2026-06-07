Якщо маєте вдома банан – апетитний та неймовірно красивий сніданок гарантовано. Ніжне тісто, смачний фрукт та улюблена поливка нададуть вам заряд на чудовий початок дня, розповідає yanni.cooking.
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Як приготувати млинці з бананом?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 25 грамів цукру;
– 30 мілілітрів олії;
– 180 мілілітрів молока;
– 160 грамів борошна;
– 8 грамів розпушувача;
– 8 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 2 – 3 банани.
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Приготування:
- Яйця добре збийте разом із цукром.
- Влийте до суміші молоко та олію.
- Додайте просіяне борошно, розпушувач, ванільний цукор і дрібку солі, після чого замісіть однорідне тісто без грудочок.
- Очищені банани наріжте кружальцями завтовшки приблизно в один сантиметр і перекладіть їх у миску з тістом.
- Обережно перемішайте масу ложкою, щоб кожна бананова скибочка повністю занурилася в тісто.
- За допомогою ложки викладайте по кілька покритих тістом кружальців на добре розігріту пательню.
- Обсмажуйте на помірному вогні з обох боків до появи апетитної золотавої скоринки.