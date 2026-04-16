Ви будете здивовані одним інгредієнтом у цьому рецепті, адже саме він дозволяє приготувати ідеальні за товщиною та текстурою млинці, які не будуть рватися. І звичайно ж, млинці виходять дуже смачними. Цей рецепт підійде і новачкам, і досвідченим кухарям, розповідає YouTube-канал "Рецепти Джулії". Рецепт перевірений не однією господинею.

Як приготувати млинці, які не будуть рватися?

Час: 30 хвилин

Порцій: 10

Інгредієнти:

3 яєчні жовтки;

40 грамів цукру;

150 грамів пшеничного борошна;

400 мілілітрів ряжанки;

2 грами солі;

10 грамів ванільного цукру;

3 грами харчової соди;

20 мілілітрів олії;

40 грамів вершкового масла.



Рецепт млинців з ряжанкою: дивіться відео

Приготування:

Для початку у мисці треба добре збити вінчиком жовтки, цукор, ванільний цукор, сіль. Далі поступово влийте ряжанку і добре перемішайте. Додайте олію, насипте соду і знову добре перемішайте. Тепер треба просіяти в миску борошно і перемішати тісто до однорідності. Далі треба тісто відставити та дати йому відпочити на 15-20 хвилин. Підготуйте сковорідку — добре її розігрійте, а потім налийте невелику кількість олії. Тепер звичним для вас рухом вилийте тісто й рівномірно розподіліть. Коли побачите, що млинець підсмажився з однієї сторони, тоді можна перевертати на іншу сторону. Смажте ще приблизно 2 хвилини. На підготовану заздалегідь тарілку перекладіть млинець і не забудьте змастити вершковим маслом.

Лайфхаки, як приготувати ідеальні млинці

У кожної господині є свої кулінарні секрети, які допомагають їй приготувати ті самі ідеальні млинці. Фудблогерка mary__foodblog поділилася в Instagram своїми лайфхаками, як легко приготувати смачні та тонкі млинці. По-перше, радить Марі, усі інгредієнти мають бути теплими. Також вона радить додавати ложку крохмалю у тісто, щоб млинці не рвалися.

Також варто додати ложку рослинної олії та дати тісту хвилин 30 настоятися. Випікати млинці варто на сухій пательні, яку треба заздалегідь добре розігріти.

