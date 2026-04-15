У таких випадках добре підходять рецепти, де трохи підсушена структура навіть працює на користь. Паска легко вбирає каву, тримає форму в кремі й дає зовсім інше відчуття смаку, ніж у звичній подачі. Саме тому з неї виходить несподівано вдалий варіант тирамісу – без печива, але з дуже знайомою святковою основою, розповідає TikTok kudriava.food.

Як з паски зробити тирамісу?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 яєчні жовтки;

– 80 грамів цукру;

– 250 грамів маскарпоне;

– 250 грамів вершків жирністю 33 %;

– 1 маленька паска;

– 200 мілілітрів кави;

– 50 мілілітрів віскі або рому.

Приготування:

Приготування:

Спершу приготуйте крем. Відокремте жовтки від білків, з’єднайте жовтки з цукром і поставте на водяну баню. Постійно й активно помішуючи, доведіть масу до посвітління, а потім дайте їй охолонути. Окремо збийте вершки до густої пишної маси, додайте маскарпоне й перемішайте. Після цього введіть охолоджені жовтки й вимішайте все до однорідного крему. Далі до завареної кави додайте віскі або ром, розмішайте й добре обмакуйте в цій суміші з обох боків паску, попередньо нарізану скибками. У форму викладіть перший шар вимоченої паски, зверху розподіліть частину крему, потім знову викладіть шар паски й ще раз покрийте кремом. Готовий десерт поставте в холодильник для стабілізації, найкраще на ніч. Після охолодження подавайте.

Як правильно зберігати паску?

Паску важливо не просто спекти вдало, а й правильно зберегти, бо навіть добре тісто швидко втрачає м’якість, якщо залишити його відкритим, пише РБК-Україна.

Після повного охолодження паску найкраще загорнути в чистий рушник, пергамент або покласти в паперовий пакет. Так вона не "запарюється", але й не пересихає занадто швидко.

Пластикові пакети підходять лише тоді, коли паска вже повністю холодна. Якщо покласти її туди теплою, всередині з’явиться волога, а це скорочує термін зберігання. У звичайних домашніх умовах паска добре тримається кілька днів у сухому прохолодному місці, без прямого сонця і без холодильника, бо холод часто робить здобу щільнішою.

Якщо пасок багато, частину можна заморозити – смак і структура після розморожування зазвичай зберігаються добре.

