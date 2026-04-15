У таких випадках добре підходять рецепти, де трохи підсушена структура навіть працює на користь. Паска легко вбирає каву, тримає форму в кремі й дає зовсім інше відчуття смаку, ніж у звичній подачі. Саме тому з неї виходить несподівано вдалий варіант тирамісу – без печива, але з дуже знайомою святковою основою, розповідає TikTok kudriava.food.
До теми Тирамісу в чашці за 5 хвилин: цей десерт можна робити у кожну вільну хвилину
Як з паски зробити тирамісу?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яєчні жовтки;
– 80 грамів цукру;
– 250 грамів маскарпоне;
– 250 грамів вершків жирністю 33 %;
– 1 маленька паска;
– 200 мілілітрів кави;
– 50 мілілітрів віскі або рому.
Приготування:
- Спершу приготуйте крем. Відокремте жовтки від білків, з’єднайте жовтки з цукром і поставте на водяну баню. Постійно й активно помішуючи, доведіть масу до посвітління, а потім дайте їй охолонути.
- Окремо збийте вершки до густої пишної маси, додайте маскарпоне й перемішайте. Після цього введіть охолоджені жовтки й вимішайте все до однорідного крему.
- Далі до завареної кави додайте віскі або ром, розмішайте й добре обмакуйте в цій суміші з обох боків паску, попередньо нарізану скибками.
- У форму викладіть перший шар вимоченої паски, зверху розподіліть частину крему, потім знову викладіть шар паски й ще раз покрийте кремом.
- Готовий десерт поставте в холодильник для стабілізації, найкраще на ніч. Після охолодження подавайте.
Як правильно зберігати паску?
Паску важливо не просто спекти вдало, а й правильно зберегти, бо навіть добре тісто швидко втрачає м’якість, якщо залишити його відкритим, пише РБК-Україна.
Після повного охолодження паску найкраще загорнути в чистий рушник, пергамент або покласти в паперовий пакет. Так вона не "запарюється", але й не пересихає занадто швидко.
Пластикові пакети підходять лише тоді, коли паска вже повністю холодна. Якщо покласти її туди теплою, всередині з’явиться волога, а це скорочує термін зберігання. У звичайних домашніх умовах паска добре тримається кілька днів у сухому прохолодному місці, без прямого сонця і без холодильника, бо холод часто робить здобу щільнішою.
Якщо пасок багато, частину можна заморозити – смак і структура після розморожування зазвичай зберігаються добре.
Що смачного приготувати?
Вам точно варто спробувати угорський "Олівʼє".
А ще ви закохаєтеся у рулет з шинкою та сиром.