Пиріг з полуницею може подарувати багато задоволення і не змусити падати з ніг від втоми. Це той випадок, коли до рецепта точно захочеться повертатися знову, розповідає портал Ania gotuje.

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Як приготувати пиріг з полуницею?

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 2 склянки борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 5 яєць;
– приблизно 3/4 склянки цукру;
– 170 грамів 2 чайні ложки розпушувача 800 г полуниці

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Цей пиріг стане вашим улюбленим / Фото Ania gotuje

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Міксером на високій швидкості кілька хвилин збивайте п’ять яєць із 170 – 180 грамами цукрової пудри до утворення пишної світлої маси та повного розчинення цукру.
  3. Тонкою цівкою влийте 200 грамів розтопленого й охолодженого вершкового масла (чи рослинної олії), продовжуючи збивання.
  4. За бажанням додайте кілька крапель кондитерського ароматизатора.
  5. Вимкніть міксер, всипте 320 грамів борошна з розпушувачем і акуратно вимішайте тісто лопаткою.
  6. Перекладіть масу у форму розміром близько 24 сантиметрів, дно якої застелене пергаментом, а бортики змащені маслом і присипані сухарями.
  7. Зверху щільно розкладіть промиту та обсушену свіжу полуницю, не вдавлюючи її в тісто.
  8. Випікайте пиріг на середній полиці орієнтовно 45 – 50 хвилин, перевіряючи готовність дерев'яною шпажкою.
  9. Готову випічку охолоджуйте в напіввідчиненій духовці, після чого дістаньте з форми та притрусіть цукровою пудрою.