Пиріг з полуницею може подарувати багато задоволення і не змусити падати з ніг від втоми. Це той випадок, коли до рецепта точно захочеться повертатися знову, розповідає портал Ania gotuje.

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Як приготувати пиріг з полуницею?

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 склянки борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 5 яєць;

– приблизно 3/4 склянки цукру;

– 170 грамів 2 чайні ложки розпушувача 800 г полуниці

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Цей пиріг стане вашим улюбленим / Фото Ania gotuje

Приготування: