Пирог с клубникой может подарить много удовольствия и не заставить падать с ног от усталости. Это тот случай, когда к рецепту точно захочется возвращаться снова, рассказывает портал Ania gotuje.
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Как приготовить пирог с клубникой?
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 стакана муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 5 яиц;
– примерно 3/4 стакана сахара;
– 170 граммов 2 чайные ложки разрыхлителя 800 г клубники
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Этот пирог станет вашим любимым / Фото Ania gotuje
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Миксером на высокой скорости несколько минут взбивайте пять яиц с 170 – 180 граммами сахарной пудры до образования пышной светлой массы и полного растворения сахара.
- Тонкой струйкой влейте 200 граммов растопленного и охлажденного сливочного масла (или растительного масла), продолжая взбивание.
- По желанию добавьте несколько капель кондитерского ароматизатора.
- Выключите миксер, всыпьте 320 граммов муки с разрыхлителем и аккуратно вымешайте тесто лопаткой.
- Переложите массу в форму размером около 24 сантиметров, дно которой застелено пергаментом, а бортики смазаны маслом и присыпаны сухарями.
- Сверху плотно разложите промытую и обсушенную свежую клубнику, не вдавливая ее в тесто.
- Выпекайте пирог на средней полке ориентировочно 45 – 50 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.
- Готовую выпечку охлаждайте в полуоткрытой духовке, после чего достаньте из формы и притрусите сахарной пудрой.