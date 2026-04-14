Шинка та сир створюють ідеальний смаковий дует, який доречний всюди та завжди. Загортаємо його у листкове тісто – і від рулету зовсім скоро не залишиться ні шматочка, розповідає TikTok Gotuyemo_vdoma.

Як приготувати рулет з шинкою та сиром?

Час : 1 година

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 листи листкового тіста;

– кетчуп;

– шинка;

– сир твердий;

– кукурудза консервована;

– яйце (для змащування);

– кунжут.

Приготування:

Розкачайте листи готового тіста та скріпіть три заготовки між собою так, щоб утворилася одна суцільна велика основа. Рівномірно покрийте поверхню шаром кетчупу, створюючи базу для начинки. Далі розподіліть подрібнену шинку, притрусіть її натертим сиром та додайте солодку кукурудзу. Для кращої в’язкості додайте зверху ще один щедрий шар сиру. Обережно згорніть пласт у щільний рулет. Готову заготовку перемістіть на деко для запікання, змастіть збитим яйцем для золотистого блиску та задекоруйте кунжутом. Готуйте в духовці при 180 градусів орієнтовно 25 – 30 хвилин, доки виріб добре не підрум'яниться.

Який сир найкраще плавиться?

Для ідеального плавлення найкраще обирати сири з високим вмістом вологи та жиру, такі як Моцарела, Гауда або Емменталь. Моцарела цінується за свою здатність утворювати довгі еластичні нитки, що ідеально для піци, тоді як Гауда та Едам плавляться рівномірним м'яким шаром, розповідає Noizz.

Також чудовим варіантом є Чеддер, він стає дуже пластичним і додає страві насиченого вершкового смаку, хоча при перегріванні може виділяти трохи жиру. Окреме місце посідають елітні "плавкі" сорти, наприклад, Грюєр або Раклет, які традиційно використовують для фондю через їхню здатність перетворюватися на шовковисту однорідну масу.

