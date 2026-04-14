Ветчина и сыр создают идеальный вкусовой дуэт, который уместен везде и всегда. Заворачиваем его в слоеное тесто – и от рулета совсем скоро не останется ни кусочка, рассказывает TikTok Gotuyemo_vdoma.

Как приготовить рулет с ветчиной и сыром?

Порций: 8

Ингредиенты:

– 3 листа слоеного теста;

– кетчуп;

– ветчина;

– сыр твёрдый;

– кукуруза консервированная;

– яйцо (для смазывания);

– кунжут.

Приготовление:

Раскатайте листы готового теста и скрепите три заготовки между собой так, чтобы образовалась одна сплошная большая основа. Равномерно покройте поверхность слоем кетчупа, создавая базу для начинки. Далее распределите измельченную ветчину, притрусите ее натертым сыром и добавьте сладкую кукурузу. Для лучшей вязкости добавьте сверху еще один щедрый слой сыра. Осторожно сверните пласт в плотный рулет. Готовую заготовку переместите на противень для запекания, смажьте взбитым яйцом для золотистого блеска и задекорируйте кунжутом. Готовьте в духовке при 180 градусов ориентировочно 25 – 30 минут, пока изделие хорошо не подрумянится.

Какой сыр лучше всего плавится?

Для идеального плавления лучше всего выбирать сыры с высоким содержанием влаги и жира, такие как Моцарелла, Гауда или Эмменталь. Моцарелла ценится за свою способность образовывать длинные эластичные нити, что идеально для пиццы, тогда как Гауда и Эдам плавятся равномерным мягким слоем, рассказывает Noizz.

Также отличным вариантом является Чеддер, он становится очень пластичным и добавляет блюду насыщенного сливочного вкуса, хотя при перегревании может выделять немного жира. Отдельное место занимают элитные "плавкие" сорта, например, Грюер или Раклет, которые традиционно используют для фондю из-за их способности превращаться в шелковистую однородную массу.

