Печенье к пиву с плавленым сыром может стать для вас очень хорошей находкой. Оно легкое в приготовлении и дополнит ваш отдых и подарит новые впечатления, рассказывает Мирослава Пекарюк в своем инстаграме.
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Как сделать печенье к пиву?
Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– 350 граммов масла;
– 300 граммов плавленого сыра;
– соль и тмин по вкусу.
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Приготовление:
- В глубокой миске соедините муку с размягченным сливочным маслом, натертым плавленым сырком, щепоткой соли и тмином.
- Замесите однородное тесто, заверните его в пищевую пленку или пакет и оставьте в холодильнике на два часа.
- После этого разделите охлажденную массу на несколько удобных частей, каждую из которых раскатайте в тонкий пласт и густо проколите вилкой по всей поверхности.
- Смажьте заготовки взбитым желтком, притрусите солью и семенами кунжута, а затем выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 – 20 минут, пока выпечка не станет красиво золотистой.