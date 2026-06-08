Печиво до пива з плавленим сиром може стати для вас дуже гарною знахідкою. Воно легке у приготуванні та доповнить ваш відпочинок та подарує нові враження, розповідає Мирослава Пекарюк у своєму інстаграмі.

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Як зробити печиво до пива?

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 350 грамів масла;

– 300 грамів плавленого сиру;

– сіль та кмин до смаку.

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Приготування: