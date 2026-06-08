Печиво до пива з плавленим сиром може стати для вас дуже гарною знахідкою. Воно легке у приготуванні та доповнить ваш відпочинок та подарує нові враження, розповідає Мирослава Пекарюк у своєму інстаграмі.
До теми Піца виходить як у піцерії: Лілія Цвіт показала свій домашній рецепт
Як зробити печиво до пива?
Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 350 грамів масла;
– 300 грамів плавленого сиру;
– сіль та кмин до смаку.
Нова закуска для відпочинку: дивіться відеоНе покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Приготування:
- У глибокій мисці з'єднайте борошно з розм'якшеним вершковим маслом, натертим плавленим сирком, дрібкою солі та кмином.
- Замісіть однорідне тісто, загорніть його в харчову плівку або пакет і залиште в холодильнику на дві години.
- Після цього розділіть охолоджену масу на кілька зручних частин, кожну з яких розкачайте в тонкий пласт і густо проколіть виделкою по всій поверхні.
- Змастіть заготовки збитим жовтком, притрусіть сіллю та насінням кунжуту, а потім випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15 – 20 хвилин, поки випічка не стане красиво золотавою.