Тирамису – это порция итальянского наслаждения, которую обожают все. Если не хочется долго возиться с оригинальным рецептом – на помощь придет быстрое решение с TikTok yummy.lera.

Как быстро приготовить тирамису?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 печенья Савоярди;

– 175 граммов маскарпоне или крем-сыра;

– 50 миллилитров сливок;

– 10 – 20 граммов сахарной пудры;

– 2 шота эспрессо;

– какао.

Тирамису за считанные минуты: смотрите видео

Приготовление:

Взбейте в глубокой миске охлажденное маскарпоне или крем-сыр вместе с жирными сливками и сахарной пудрой до получения густой, устойчивой массы. Параллельно приготовьте два шота крепкого эспрессо и оставьте его немного остыть в отдельной емкости. Печенье Савоярди разломайте на удобные кусочки, подходящие под размер вашей чашки, и поочередно погружайте их в кофе на одну-две секунды, чтобы они пропитались, но не развалились. Выложите первый слой смоченного печенья на дно чашки, покройте его половиной подготовленного крема, после чего повторите слои еще раз. Щедро посыпьте десерт какао.

Как выбрать сливочный сыр?

В первую очередь обращайте внимание на состав и срок годности. Качественный продукт должен содержать только сливки (или молоко), закваску и щепотку соли. Допускается наличие натуральных стабилизаторов, например камедь рожкового дерева, рассказывает Tangosmaku.

Избегайте вариантов с растительными жирами, консервантами или усилителями вкуса, поскольку такой состав свидетельствует о низком качестве и может испортить текстуру вашего крема.

Выбирайте творог с жирностью не менее 60 – 70%. Он должен быть однородным, гладким и густым, без крупинок или лишней сыворотки на поверхности.

