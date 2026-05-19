Классические торты с клубникой – это замечательное лакомство для начала лета. Здесь все решает простое сочетание: мягкий бисквит, сладкий крем и сочная клубника, которая дает свежесть и легкую кислинку.

Как сделать торт с клубникой и кремом маскарпоне?

Такой торт разойдется просто за несколько минут, пишет Кѵеѕтіа smaku.

Время : 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 200 граммов сахарной пудры;

– 70 граммов пшеничной муки;

– 70 граммов картофельного крахмала;

– половина чайной ложки разрыхлителя;

– 250 граммов маскарпоне;

– 250 миллилитров холодных сливок 30%;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 3 столовые ложки сахарной пудры;

– примерно 600 граммов клубники;

– посыпка, миндальные хлопья или кокосовая стружка для украшения.

Замечательный десерт / Фото kwestia smaku

Приготовление:

Яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. Если нужно сделать это быстрее, положите их в миску с теплой водой. Духовку разогрейте до 180 градусов. Желтки взбейте с половиной сахарной пудры до светлой и пышной массы – примерно 7 минут. В отдельной миске взбейте белки с остальной сахарной пудрой, пока пена не станет густой и устойчивой. Пшеничную муку, картофельный крахмал и разрыхлитель просейте в отдельную миску и перемешайте. Осторожно соедините желтковую массу с белками с помощью лопатки, чтобы не потерять легкость теста. Затем частями добавляйте сухую смесь: сначала просейте примерно треть муки с крахмалом и разрыхлителем, очень деликатно вмешайте лопаткой, после этого так же добавьте еще треть, а в конце – остальные сухие ингредиенты. Готовое тесто переложите в небольшую форму для выпекания диаметром примерно 21 сантиметр и разровняйте верх. Выпекайте бисквит 35 – 45 минут, пока зубочистка, вставлена в центр, не будет выходить сухой. После выпекания достаньте бисквит из духовки, дайте ему полностью остыть, а затем разрежьте на три горизонтальных коржа. Для крема положите в чашу миксера маскарпоне, холодные сливки, ванильный сахар и сахарную пудру. Взбивайте примерно 3 минуты, пока крем не станет рыхлым и однородным. Несколько клубник отложите для украшения, а остальные разделите пополам. Одну часть разомните вилкой, другую нарежьте ломтиками, после чего смешайте обе части клубники вместе. На блюдо выложите нижний корж, сверху распределите половину клубничной начинки и треть крема. Накройте вторым коржом, выложите оставшуюся клубнику и еще треть крема. Сверху положите последний бисквитный корж и смажьте торт кремом, оставшегося крема. Нанесите крем также на бока, украсьте верх клубникой, посыпкой, миндальными хлопьями или кокосовой стружкой. Готовый торт поставьте в холодильник примерно на 1 час или дольше, если нужно, чтобы он хорошо остыл и стабилизировался.

Как приготовить крем из клубники?

Такой крем очень легко приготовить, пишет АІІ recipes.

Время : 15 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан свежей клубники;

– 1 стакан сливочного масла;

– 3,5 стакана просеянной сахарной пудры;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление:

Клубнику помойте, очистите от хвостиков и перебейте в блендере до однородного пюре. Переложите клубничную массу в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Доведите пюре до кипения, часто помешивая, и варите примерно 20 минут, пока оно не уменьшится минимум вдвое. Если хочется получить более насыщенный клубничный вкус, подержите пюре на огне немного дольше, пока оно не станет гуще и более концентрированным. После этого снимите кастрюлю с плиты и полностью охладите клубничную основу. В отдельной миске взбейте сливочное масло электрическим миксером до легкой и рыхлой консистенции. Добавьте 1 стакан сахарной пудры и взбейте до однородности. Затем добавьте 2 столовые ложки охлажденного клубничного пюре и ванильный экстракт, снова хорошо взбейте. После этого всыпьте еще 1 стакан сахарной пудры, взбейте массу до гладкости и добавьте еще 2 столовые ложки клубничного пюре. Повторите этот шаг еще раз: добавьте 1 стакан сахарной пудры, взбейте, а затем введите еще 2 столовые ложки клубничного пюре. В конце добавьте оставшуюся сахарную пудру – половину стакана – и взбейте крем до однородной, нежной и устойчивой консистенции. Готовый клубничный масляный крем можно использовать для тортов, капкейков, прослойки бисквитов или украшения десертов.

Как правильно хранить клубнику?

Клубника портится очень быстро, особенно если оставить ее влажной или держать в закрытом пакете без доступа воздуха, отмечает Food and wine. Именно поэтому ягоды нельзя мыть сразу после покупки.

Такая вкусная ягода / Фото unsplash

Влага ускоряет появление мягкости и плесени, поэтому клубнику лучше ставить под воду непосредственно перед приготовлением или сразу, чтобы съесть. Для хранения ягоды стоит переложить в широкую емкость одним слоем или хотя бы так, чтобы они не были сильно прижаты друг к другу. На дно положить бумажное полотенце – оно впитывает лишнюю влагу и помогает ягодам дольше оставаться сухими.

После покупки клубнику следует сразу перебрать. Если среди ягод есть мягкие, поврежденные или подгнившие, их сразу выбросить. Даже одна испорченная ягода может быстро повлиять на другие. Хранить клубнику лучше всего в холодильнике, но не в полностью герметичном контейнере. Ягодам нужна небольшая циркуляция воздуха. Некоторые оставляют крышку немного приоткрытой или используют емкости с отверстиями. Также не советуют отрывать зеленые хвостики раньше времени. Клубника дольше остается свежей именно тогда, когда плодоножка еще на месте.

