Класичні торти з полуницею – це чудовий смаколик для початку літа. Тут усе вирішує просте поєднання: м’який бісквіт, солодкий крем і соковита полуниця, яка дає свіжість та легку кислинку.
Цікаво Суші-бутерброди для бадьорого початку дня: цей сніданок увійде до ваших улюблених
Як зробити торт з полуницею та кремом маскарпоне?
Такий торт розійдеться просто за декілька хвилин, пише Кwestia smaku.
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 200 грамів цукрової пудри;
– 70 грамів пшеничного борошна;
– 70 грамів картопляного крохмалю;
– половина чайної ложки розпушувача;
– 250 грамів маскарпоне;
– 250 мілілітрів холодних вершків 30%;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 3 столові ложки цукрової пудри;
– приблизно 600 грамів полуниці;
– посипка, мигдальні пластівці або кокосова стружка для прикрашання.
Чудовий десерт / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Яйця заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб вони стали кімнатної температури.
- Якщо потрібно зробити це швидше, покладіть їх у миску з теплою водою.
- Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Жовтки збийте з половиною цукрової пудри до світлої та пишної маси – приблизно 7 хвилин.
- В окремій мисці збийте білки з рештою цукрової пудри, доки піна не стане густою та стійкою.
- Пшеничне борошно, картопляний крохмаль і розпушувач просійте в окрему миску та перемішайте.
- Обережно з’єднайте жовткову масу з білками за допомогою лопатки, щоб не втратити легкість тіста. Потім частинами додайте суху суміш: спочатку просійте приблизно третину борошна з крохмалем і розпушувачем, дуже делікатно вмішайте лопаткою, після цього так само додайте ще третину, а наприкінці – решту сухих інгредієнтів.
- Готове тісто перекладіть у невелику форму для випікання діаметром приблизно 21 сантиметр і розрівняйте верх.
- Випікайте бісквіт 35 – 45 хвилин, доки зубочистка, вставлена в центр, не виходитиме сухою. Після випікання дістаньте бісквіт із духовки, дайте йому повністю охолонути, а потім розріжте на три горизонтальні коржі.
- Для крему покладіть у чашу міксера маскарпоне, холодні вершки, ванільний цукор і цукрову пудру.
- Збивайте приблизно 3 хвилини, поки крем не стане пухким і однорідним. Кілька полуниць відкладіть для прикрашання, а решту розділіть навпіл.
- Одну частину розімніть виделкою, іншу наріжте скибочками, після чого змішайте обидві частини полуниці разом. На блюдо викладіть нижній корж, зверху розподіліть половину полуничної начинки та третину крему.
- Накрийте другим коржем, викладіть решту полуниці й ще третину крему.
- Зверху покладіть останній бісквітний корж і змастіть торт кремом, що залишився. Нанесіть крем також на боки, прикрасьте верх полуницею, посипкою, мигдальними пластівцями або кокосовою стружкою.
- Готовий торт поставте в холодильник приблизно на 1 годину або довше, якщо потрібно, щоб він добре охолов і стабілізувався.
Як приготувати крем з полуниці?
Такий крем дуже легко приготувати, пише Аll recipes.
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка свіжої полуниці;
– 1 склянка вершкового масла;
– 3,5 склянки просіяної цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту.
Приготування:
- Полуницю помийте, очистьте від хвостиків і перебийте в блендері до однорідного пюре. Перекладіть полуничну масу в каструлю та поставте на середній вогонь.
- Доведіть пюре до кипіння, часто помішуючи, і варіть приблизно 20 хвилин, доки воно не зменшиться щонайменше вдвічі.
- Якщо хочеться отримати насиченіший полуничний смак, потримайте пюре на вогні трохи довше, поки воно не стане густішим і більш концентрованим.
- Після цього зніміть каструлю з плити й повністю охолодіть полуничну основу.
- В окремій мисці збийте вершкове масло електричним міксером до легкої та пухкої консистенції.
- Додайте 1 склянку цукрової пудри й збийте до однорідності.
- Потім додайте 2 столові ложки охолодженого полуничного пюре та ванільний екстракт, знову добре збийте. Після цього всипте ще 1 склянку цукрової пудри, збийте масу до гладкості й додайте ще 2 столові ложки полуничного пюре.
- Повторіть цей крок ще раз: додайте 1 склянку цукрової пудри, збийте, а потім введіть ще 2 столові ложки полуничного пюре.
- Наприкінці додайте решту цукрової пудри – половину склянки – і збийте крем до однорідної, ніжної та стійкої консистенції.
- Готовий полуничний масляний крем можна використовувати для тортів, капкейків, прошарку бісквітів або прикрашання десертів.
Як правильно зберігати полуницю?
Полуниця псується дуже швидко, особливо якщо залишити її вологою або тримати в закритому пакеті без доступу повітря, зазначає Food and wine. Саме тому ягоди не можна мити одразу після покупки.
Така смачна ягода / Фото unsplash
Волога пришвидшує появу м’якості та плісняви, тому полуницю краще ставити під воду безпосередньо перед приготування чи одразу, щоб з'їсти. Для зберігання ягоди варто перекласти в широку ємність одним шаром або хоча б так, щоб вони не були сильно притиснуті одна до одної. На дно покласти паперовий рушник – він вбирає зайву вологу й допомагає ягодам довше залишатися сухими.
Після покупки полуницю слід одразу перебрати. Якщо серед ягід є м’які, пошкоджені або підгнилі, їх відразу викинути. Навіть одна зіпсована ягода може швидко вплинути на інші. Зберігати полуницю найкраще в холодильнику, але не в повністю герметичному контейнері. Ягодам потрібна невелика циркуляція повітря. Дехто залишає кришку трохи прочиненою або використовує ємності з отворами. Також не радять відривати зелені хвостики завчасно. Полуниця довше залишається свіжою саме тоді, коли плодоніжка ще на місці.
Що ще приготувати?
Якщо яйце-пашот здається стравою для повільного ресторанного сніданку, то насправді яйця можуть рятувати й тоді, коли часу майже немає. Головне – знати кілька простих способів, які не потребують складної техніки й довгої підготовки.
Раніше ми розповідали, як приготувати яйця так, щоб вони не були сухими й прісними. Це ще одна корисна підказка для тих, хто хоче зробити звичайний сніданок смачнішим без зайвих зусиль.