Яйця-пашот часто повʼязують зі смачними та привабливими сніданками. Щоб все виглядало як на картинці, важливо знати кілька простих порад.

Читайте також Чому булгур слід обрати замість рису чи гречки: одна крупа для салатів, гарнірів і вечері

Хто створив яйця-пашот?

Історія створення яєць-пашот не має одного конкретного імені автора, адже цей кулінарний метод виник у глибокому Середньовіччі у Франції. Сама назва страви походить від французького слова "poche", що перекладається як "кишеня" або "мішечок", розповідає New Yorker. Французькі кухарі помітили, що якщо обережно випустити свіже яйце у гарячу воду без шкаралупи, яєчний білок миттєво згортається навколо жовтка, ніби огортаючи його захисною "кишенею". Це дозволяло зберегти жовток рідким і кремовим, а білок зробити неймовірно ніжним.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Особлива естетика / Фото Pixabay

Перші письмові згадки про схожий спосіб приготування з'являються у французьких кулінарних книгах XIV століття, зокрема у відомому трактаті "Le Viandier", автором якого вважається королівський кухар Гійом Тірель. У ті часи яйця-пашот часто подавали під густими прямими соусами з додаванням вершкового масла, запеченої цибулі та місцевих трав. Страва швидко завоювала популярність серед французької аристократії завдяки своїй витонченій текстурі, яка кардинально відрізнялася від звичайних варених або смажених яєць.

Нову хвилю популярності та світове визнання яйця-пашот отримали наприкінці XIX століття в Нью-Йорку, де вони стали основою для легендарної страви – яєць Бенедикт. За однією з найвідоміших версій, у 1894 році брокер Лемюель Бенедикт зайшов до ресторану готелю Waldorf-Astoria і, намагаючись знайти ліки проти ранкового похмілля, замовив тости з маслом, беконом, яйцями-пашот та голландським соусом. Метрдотель закладу Оскар Чиркі був настільки вражений цим поєднанням, що ввів страву до постійного ранкового меню, увічнивши метод "пашот" у світовій культурі сніданків.

Чим яйця-пашот відрізняються від яєць Бенедикт?

Головна відмінність між яйцем-пашот та яйцями Бенедикт полягає в тому, що перше є самостійним кулінарним інгредієнтом, тоді як друге – це комплексна канонічна страва, де яйце-пашот виступає лише одним із ключових елементів, наголошує Tasting Table. Пашот – це просто спосіб приготування, коли яйце варять без шкаралупи у ледь киплячій воді з додаванням оцту. Яйця Бенедикт – це повноцінний ресторанний сніданок, який має сувору багатошарову архітектуру та специфічну комбінацію смаків.

Конструкція класичних яєць Бенедикт базується на чотирьох обов'язкових компонентах, викладених у чіткій послідовності. Основою страви слугує підсмажена та розрізана навпіл кругла англійська мафін-булочка (або хрусткий тост). На неї викладають скибочку злегка обсмаженої шинки або бекону, зверху обережно розміщують гаряче яйце-пашот, і все це щедро поливають густим, теплим голландським соусом, приготованим на основі яєчних жовтків, вершкового масла та лимонного соку.

Як приготувати яйця-пашот як у ресторані?

Приготування ідеального яйця-пашот ресторанного рівня базується на одному залізному правилі – абсолютній свіжості яєць. У щойно знесеного яйця білок має густу, щільну структуру, яка в гарячій воді відразу згортається навколо жовтка акуратним мішечком, наголошує Recipe tineats. Якщо ж яйце полежало в холодильнику тиждень, його білок стає рідким і під час варіння неминуче розлетиться водою у вигляді неестетичних пластівців. Перевірити яйце легко: розбийте його на пласку тарілку – у свіжого білок буде стояти пружним куполом навколо жовтка, а не розтечеться калюжею.

Професійний ресторанний метод вимагає використання дрібного металевого сита для видалення зайвої вологи. Розбийте свіже яйце не у воду, а спочатку на ситечко – ви побачите, як крізь отвори стече невелика кількість рідкої водянистої частини білка. Те, що залишиться на ситі, – це ідеально щільний яєчний білок.

Після цього перелийте яйце у маленьку піалу або чашку, з якої його буде максимально зручно та безпечно випускати у воду. Сама технологія варіння вимагає ретельного контролю температури. Налийте в каструлю воду заввишки мінімум 7 – 10 сантиметрів, додайте столову ложку білого оцту (він допомагає білку швидше згорнутися, не впливаючи на смак) і доведіть до кипіння, після чого зменшіть вогонь до мінімуму.

Вода повинна ледь тремтіти, без великих бурхливих бульбашок, які можуть розірвати ніжне яйце. Ложкою розкрутіть у центрі каструлі помірну водяну лійку і плавно, одним впевненим рухом випустіть яйце з піали прямо в її середину. Центробіжна сила сама закрутить білок навколо жовтка.

Варіть яйце-пашот рівно 3 хвилини, не даючи воді закипіти. За цей час білок встигне повністю стабілізуватися і стати пружним, а жовток всередині залишиться гарячим, рідким та шовковистим. Обережно дістаньте готове яйце гастрономічною шумівкою та обов'язково промокніть його паперовим рушником, щоб прибрати зайву воду, яка може розмочити ваш тост.

Що ще цікавого приготувати?

Для гарного початку дня можна також зробити суші-бутерброди. Це простий спосіб почати день з чогось оригінального.

Для простоти їх основу складають крабові палички. Ретельно обирайте цей продукт, щоб отримати ідеальний результат.