Його можна подати як гарнір чи додати в салат. Він чудово смакує з куркою, свининою чи бараниною. Смак легко змінюється спеціями, бульйоном, зеленню, лимоном чи томатами, тому булгур не набридає, читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Не один рецепт: найвдаліші салати з крабовими паличками для свята і щодня

Як варити булгур?

Булгур буває різного помелу, і саме від цього залежить спосіб приготування, пише The mediterranean dish. Дрібний булгур часто достатньо просто залити гарячою водою й залишити під кришкою, а більший зазвичай потрібно варити.

Після закипання булгур краще майже не перемішувати. Його варто залишити на слабкому вогні під кришкою, щоб зерна спокійно увібрали рідину. Коли крупа готова, їй слід дати ще кілька хвилин постояти. Завдяки такому лайфхаку текстура буде кращою й більш повітряною. Для насиченого смаку можна використовувати не воду, а овочевий чи курячий бульйон.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Рецепт приготування булгуру

Булгур чудово підходить як самостійний гарнір або основа для основних страв. Його дуже легко приготувати – насправді, його часто не варять, а замочують у рідині, поки він не стане м’яким,

– стверджує авторка кулінарних книг Кеті Воркман.

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1 склянка булгуру;

– 2 склянки води або бульйону;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 столова ложка оливкової олії або вершкового масла.

Неймовірна крупа / Фото Тhe mom 100

Приготування:

Булгур пересипте у сито та за бажанням швидко промийте холодною водою. У каструлю влийте воду або бульйон, додайте сіль та оливкову олію або вершкове масло. Доведіть рідину до кипіння, після чого всипте булгур і добре перемішайте. Зменште вогонь до мінімального, накрийте каструлю кришкою й варіть приблизно 10 – 15 хвилин. Під час варіння кришку краще не відкривати, щоб крупа рівномірно ввібрала всю рідину. Коли булгур стане м’яким і вода повністю випарується, зніміть каструлю з вогню та залиште під кришкою ще на 10 хвилин. Потім розпушіть крупу виделкою й подавайте як гарнір або основу для салатів.

Скільки варити булгур?

Булгур готується значно швидше, ніж багато інших круп, якщо правильно все зробити, він вийде розсипчастим та ароматним.

Булгур, який використовують в різноманітних стравах середземноморської та близькосхідної кухні, пропарюють під час виробництва, тому він швидко готується, але зберігає клітковину та поживні речовини цільного зерна,

– зазначає Марта Стюарт.

Дрібний булгур часто навіть не потребує варіння – його достатньо залити окропом, накрити кришкою й залишити приблизно на 10 – 15 хвилин. За цей час зерна вбирають рідину й стають м’якими.

Середній або грубий булгур найкраще варити на слабкому вогні приблизно 12 – 15 хвилин після закипання. Важливо не готувати його занадто довго, бо крупа швидко втрачає розсипчастість і стає надто м’якою.

Після закипання його краще залишити під кришкою, щоб зерна спокійно увібрали всю рідину. Так крупа виходить більш повітряною й не перетворюється на кашу.

Пропорції води і булгуру

Для булгуру найчастіше використовують пропорцію 1:2 – одна частина крупи на дві частини води. Саме так він виходить м’яким, але не перетворюється на кашу. Наприклад, на 1 склянку булгуру беруть приблизно 2 склянки води або бульйону. Важливий не лише об’єм води, а й сам тип булгуру. Дрібний булгур не потрібно ставити на вогонь – його можна просто залити гарячою водою й залишають набухати.

Запашна страва / Фото Vecteezy

Булгур краще засипати вже в гарячу воду. Після закипання вогонь зменшити, каструлю накрити кришкою й варити до вбирання рідини.

Деякі кухарі додають не рівно 2 склянки води, а трохи менше або більше залежно від того, який результат потрібен. Але базова пропорція 1:2 лишається найпоширенішою і найзручнішою для більшості рецептів.

Як готувати булгур правильно?

Щоб булгур вийшов справді розсипчастим, важливо не поспішати з водою, інформує Karaca. Спочатку крупу його треба кілька хвилин обсмажити в маслі. Саме цей етап допомагає зернам краще тримати форму під час варіння.

Для цього підійде як вершкове масло, так і оливкова олія. Коли булгур трохи прогріється й стане ароматнішим, тоді вже додати гарячу воду або бульйон. Ще одна важлива деталь – температура рідини, краще використовувати саме гарячу воду, а не холодну. Так зерна рівномірніше готуються й не втрачають текстуру. Після додавання рідини вогонь варто одразу зменшити до мінімального, а каструлю накрити кришкою.

Для більш насиченого смаку до булгуру часто додають обсмажену цибулю або томатну пасту ще перед варінням. Такий прийом робить гарнір ароматнішим навіть без великої кількості спецій.

Після приготування булгур не рекомендують одразу розкладати по тарілках. Йому краще дати постояти під кришкою ще приблизно 10 хвилин. За цей час зерна остаточно вбирають залишки пари й стають більш пухкими. Уже перед подачею булгур можна легко розпушити виделкою – тоді він буде більш повітряним і не злипнеться в щільну масу.

Рецепти з булгуром

Булгур із куркою та овочами

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 400 грамів булгуру;

– 500 грамів курячого філе;

– 300 грамів моркви;

– 250 грамів цибулі;

– 30 грамів родзинок;

– 1 головка часнику;

– 1 гострий перець;

– 1 літр води;

– 2,5 чайної ложки солі;

– 5 чайних ложок приправи до плову;

– зіра до смаку;

– куркума до смаку;

– олія для смаження.

Як зробити булгур ароматним: дивіться відео

Приготування:

Куряче філе наріжте невеликими шматочками. У сковорідці добре розігрійте трохи олії та обсмажте м’ясо до легкої золотистої скоринки. Тим часом моркву наріжте тонкими смужками, як для плову, а цибулю – півкільцями. Булгур промийте один раз у холодній воді, щоб прибрати зайвий пил і крохмаль, після чого дайте стекти рідині. До обсмаженого м’яса додайте моркву й трохи протушкуйте, щоб вона стала м’якшою. Потім викладіть цибулю та перемішайте. Всипте приправу до плову, зіру й за бажанням трохи куркуми для більш насиченого кольору. Усе добре перемішайте та дайте спеціям кілька хвилин прогрітися разом з овочами й м’ясом. Підготовлені овочі з м’ясом перекладіть у чашу мультиварки або каструлю з товстим дном. Зверху рівномірно висипте булгур, додайте сіль і злегка перемішайте. Влийте літр води – вона має покривати крупу. У середину покладіть цілу головку часнику та гострий перець. Якщо не любите надто гострі страви, перець не розрізайте. Додайте родзинки й ще раз акуратно перемішайте. Закрийте мультиварку та готуйте на режимі "Крупи" приблизно 28 – 30 хвилин. Якщо готуєте на плиті, тушкуйте страву під кришкою на мінімальному вогні до повного вбирання рідини. Після завершення приготування залиште булгур настоятися ще приблизно на 20 хвилин під закритою кришкою, щоб він добре запарився та наситився ароматами. Перед подачею дістаньте гострий перець і часник, а булгур акуратно перемішайте.

Вершковий булгур із куркою

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 15 грамів олії для смаження;

– 150 грамів цибулі;

– 200 грамів моркви;

– 3 зубчики часнику;

– 200 грамів сухого булгуру;

– 600 мілілітрів води;

– 200 грамів вершків;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Що додати до булгуру: дивіться відео

Приготування:

У сковорідці добре розігрійте олію та викладіть куряче філе, нарізане невеликими шматочками. Обсмажуйте м’ясо на середньому вогні до легкої золотистої скоринки. Після цього додайте дрібно нарізану цибулю й готуйте ще приблизно 4 хвилини, постійно перемішуючи. Моркву натріть на тертці або наріжте тонкою соломкою, висипте до м’яса та овочів і обсмажуйте ще близько 5 хвилин, щоб вона стала м’якшою. Булгур добре промийте холодною водою та пересипте у сковорідку. Влийте вершки й воду так, щоб рідина повністю покривала крупу. Додайте сіль, чорний перець і подрібнений часник. Усе добре перемішайте, накрийте кришкою та готуйте на невеликому вогні приблизно 20 хвилин, поки булгур не стане м’яким і не вбере всю рідину. Готову страву залиште під кришкою ще на кілька хвилин, щоб вона настоялася й стала ще ніжнішою.

Варіння булгуру – поради

Булгур після приготування краще не залишати просто так в каструлі. Його варто розпушити виделкою, а не ложкою – так зерна не злипнуться і не перетворяться на щільну масу.

Для плову, теплого гарніру чи страв із томатною основою варто брати крупніший булгур. Дрібний більше годиться для салатів на кшталт табуле, бо швидко розм’якшується і не дає тієї пружної текстури, яка потрібна в гарячих стравах.

Якщо булгур потрібен для салату, його треба повністю охолодити перед змішуванням з овочами, зеленню та заправкою. Тепла крупа швидко розм'якшує огірки, перець і зелень, а лимонна заправка не поглинеться нерівномірно.

Для приготування салату з булгуром, його слід зварити, охолодити, а тоді вже поєднувати з рештою складників. Ще одна корисна порада – не робити булгур надто нейтральним, якщо він буде основою страви. Крупа добре приймає спеції, зелень, лимонний сік, часник, оливкову олію, томати й бобові. Варто підбирати до булгуру спеції та трави під стиль страви: наприклад, для італійської кухні – орегано, часник і базилік, а для близькосхідної – коріандр, корицю або шафран.

Калорійність булгуру

Калорійність готового булгуру досить помірна: у 1 склянці вареної крупи, тобто приблизно у 182 грамах, міститься близько 151 калорії. У цій самій порції є 34 грами вуглеводів, 6 грамів білка та менш як 1 грам жиру, пише Healthline.

Каша з чудовим складом / Фото vecteezy

Якщо порівнювати з деякими іншими крупами, булгур має трохи нижчу калорійність, ніж коричневий рис або кіноа. Тому під час підрахунку порції зручно орієнтуватися саме на готовий продукт: одна склянка вареного булгуру – це приблизно 151 калорія.

Чи потрібно промивати булгур?

Булгур не належить до тих круп, які обов’язково потрібно довго мити перед приготуванням. Булгур інколи варто промити не через саму крупу, а через спосіб її зберігання. Якщо пачка була вже відкрита або крупа пересипана в контейнер без кришки, у ній може з’явитися дрібний пил чи сторонній запах.

У такому випадку достатньо коротко сполоснути булгур холодною водою й одразу добре злити рідину, щоб зерна не почали вбирати зайву вологу ще до приготування. Його не варто довго полоскати, промивання трохи змінює поверхню зерна. Якщо булгур потрібен для салату з чіткою, розсипчастою текстурою, деякі кухарі взагалі його не миють, щоб крупа краще тримала форму й активніше вбирала заправку вже після приготування. А для гарячих страв із великою кількістю спецій чи соусу легке промивання часто не має великої різниці.

Як зварити булгур на гарнір?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів булгуру;

– 200 мілілітрів води;

– 30 грамів вершкового масла;

– сіль до смаку.

Як зробити булгур розсипчастим: перегляньте відео

Приготування:

Булгур за бажанням швидко промийте холодною водою та дайте стекти зайвій рідині. У сковорідці або каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло. Висипте булгур і обсмажуйте його на невеликому або середньому вогні приблизно 7 – 8 хвилин, постійно помішуючи. Крупа має просочитися маслом, стати більш ароматною та злегка золотистою. Саме завдяки обсмажуванню булгур виходить розсипчастим і має приємний горіховий присмак. Після цього влийте гарячу воду у співвідношенні 1:1. Одразу додайте сіль до смаку та добре перемішайте. Накрийте посуд кришкою, зменште вогонь до мінімального й готуйте приблизно 10 – 12 хвилин, поки булгур не вбере всю рідину. Під час приготування кришку краще не відкривати, щоб крупа рівномірно пропарилася. Коли вода повністю випарується, вимкніть вогонь і залиште булгур під кришкою ще на 5 – 10 хвилин. Потім обережно розпушіть виделкою та подавайте як гарнір або основу для інших страв.

Скільки хвилин варити булгур?

Булгур не варять дуже довго, як макарони чи картоплю. Тут важливіше не перетримати крупу. Щойно зерна стали м’якими, але ще тримають форму – вогонь краще вимкнути. Якщо булгур вариться занадто довго, він швидко втрачає свою характерну пружність і стає більше схожим на густу кашу, ніж на розсипчастий гарнір.

Також булгур після вимкнення продовжує ніби варитися під кришкою. Цей момент потрібно пам'ятати і розраховувати час з урахуванням цього. Крупа ще вбиратиме залишкову пару й рідину вже без активного кипіння. Через це булгур часто виглядає ідеально саме через кілька хвилин після приготування, а не одразу на плиті.

Способи варіння булгуру

Булгур можна готувати навіть без каструлі – наприклад, у термосі. Для цього термос слід ошпарити кипятком, щоб він всередині був теплим, засипати крупу та залити гарячою рідиною. далі його залишають настоюватися. Такий спосіб чудово підходить для швидкого обіду або ланчу на роботі. Булгур поступово набухає й зберігає більш щільну текстуру, ніж під час активного кипіння.

Підсмажте булгур на сухій сковороді перед варінням – крупа отримає ще більш насичений горіховий смак,

– радить Євген Клопотенко.

Також цю крупу можна приготувати в духовці. Змішати з овочами, спеціями, бульйоном або томатним соусом і запекти під фольгою чи кришкою. У такому способі крупа вбирає смак не лише води, а всієї страви одразу. Через це булгур часто виходить більш ароматним і насиченим, ніж після звичайного варіння на плиті.

Булгур – рецепт для початківців

Такий салат із булгуру, нуту та овочів, приємно здивує гостей, інформує Оnce upona chef.

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів булгуру;

– 400 мілілітрів води;

– 1 банка нуту;

– 1 великий огірок;

– 1 червоний солодкий перець;

– 4 – 5 зелений цибулин;

– 20 грамів свіжого кропу;

– 20 грамів свіжої петрушки.

Для заправки:

– 60 мілілітрів оливкової олії;

– 60 мілілітрів лимонного соку;

– 1 зубчик часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– чорний мелений перець до смаку.

Чудове поєднання смаків / Фото Оnce upona chef

Приготування:

Булгур пересипте у каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Зменште вогонь до мінімального, накрийте кришкою й варіть приблизно 12 – 15 хвилин, поки крупа не стане м’якою та не вбере всю рідину. Після цього залиште булгур охолоджуватися. Нут відкиньте на сито, промийте холодною водою та дайте стекти зайвій рідині. Огірок і червоний перець наріжте невеликими кубиками. Зелену цибулю, кріп і петрушку дрібно подрібніть. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, подрібнений часник, сіль і чорний перець. У великій мисці з’єднайте охолоджений булгур, нут, огірок, перець і зелень. Полийте салат заправкою та добре перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно просочилися смаком. Перед подачею салат можна поставити в холодильник приблизно на 20 – 30 хвилин – так він стане ще ароматнішим і насиченішим.

Смаки булгуру і спеції

Булгур має землистий та горіховий смак. Він має приємну жувальну текстуру, тому його зазвичай подають як гарнір до страв з курки та м’яса в близькосхідній кухні,

– зазначає кулінарка Айсегуль.

Булгур має доволі м’який смак, тому добре вбирає спеції й ароматні добавки. Користувачі Reddit найчастіше радять починати з простого поєднання – чорного перцю, паприки та часнику. Саме така база робить крупу більш виразною, але не перебиває її смак. Особливо добре паприка розкривається, якщо булгур приготувати із томатами або овочами. Також популярний варіант – кмин і коріандр.

Вони додають булгуру теплий, трохи східний аромат, який добре поєднується з оливковою олією, нутом, баклажанами чи запеченим м’ясом. Дехто радить додавати й дрібку кориці або духмяного перцю – зовсім небагато, лише для глибшого аромату. Для свіжішого смаку до булгуру часто додають сушену м’яту, петрушку, кріп або кінзу.

Особливо популярне поєднання – лимонний сік, оливкова олія та зелень. Саме так булгур часто готують для теплих салатів або гарнірів у середземноморському стилі.

Приготування булгуру в мультиварці

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 – 700 грамів м’яса;

– 700 грамів булгуру;

– 1 літр води;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка гранульованого часнику;

– 1,5 столової ложки солі;

– рослинна олія для смаження.

Як зробити булгур: дивіться відео

Приготування:

Для цієї страви можна використовувати як свинину, так і курятину – обирайте м’ясо на свій смак. Цибулю наріжте невеликими кубиками, а моркву натріть на великій тертці. Булгур висипте на суху або злегка змащену олією сковорідку та обсмажуйте на невеликому вогні, періодично помішуючи, щоб крупа не підгоріла. Через кілька хвилин зерна почнуть набувати легкої золотистої скоринки – саме вона надає булгуру особливого аромату та насиченого смаку. Окремо добре розігрійте сковорідку або чашу мультиварки з невеликою кількістю олії. Викладіть нарізане м’ясо й обсмажуйте його до легкої рум’яності. Одразу трохи підсоліть та додайте чорний перець. Паприку й гранульований часник поки відкладіть. Коли м’ясо злегка підрум’яниться, додайте цибулю та обсмажуйте ще кілька хвилин, поки вона не стане м’якою. Потім висипте моркву, перемішайте й дайте овочам трохи протушкуватися. Після цього додайте паприку та гранульований часник. До м’яса й овочів пересипте обсмажений булгур, добре перемішайте та влийте літр гарячої води. Додайте решту солі, ще раз усе перемішайте й накрийте кришкою. Якщо готуєте у мультиварці, увімкніть режим "Крупи" або "Рис" приблизно на 12 хвилин. На плиті страву потрібно тушкувати на маленькому вогні до повного вбирання рідини та м’якості крупи. Готовий булгур із м’ясом залиште під кришкою ще на кілька хвилин, щоб страва настоялася. Він виходить ароматним, розсипчастим і дуже ситним.

Чи варто замочувати булгур?

Булгур замочують не для того, щоб "врятувати" крупу, а щоб змінити її текстуру. Після короткого замочування зерна стають м’якшими й ніжнішими, тому такий спосіб часто використовують для холодних салатів або легких овочевих страв.

А от для плову чи гарячого гарніру булгур частіше готують без цього етапу – так він краще тримає форму й не втрачає пружність. Ще одна причина не залишати булгур у воді надовго – він дуже швидко вбирає вологу. Якщо перестаратися із замочуванням, крупа може стати занадто пухкою ще до приготування.

Через це деякі кухарі радять працювати з булгуром так само обережно, як із кускусом – не "топити" його у воді без потреби, а лише дати зернам трохи набрати вологи.

Як зберігати зварений булгур?

Зварений булгур краще не залишати в гарячій каструлі надовго, особливо під щільно закритою кришкою. Через пару крупа продовжує пом’якшуватися й може втратити свою розсипчасту текстуру. Тому після охолодження булгур часто перекладають у широкий контейнер – так він швидше охолоне й не стане вологим.

Булгур добре переносить повторне розігрівання. Його можна додавати у супи, овочеві суміші, теплі салати або навіть швидко обсмажувати на пательні з маслом і спеціями. У холодильнику готовий булгур зазвичай зберігають кілька днів у герметичному контейнері, щоб крупа не вбирала сторонні запахи.

Найкращі рецепти булгуру

Баклажани по-прованськи з булгуром

Це просто чудова страва і підійде для обіду чи вечері, пише Кwestia smaku.

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 50 грамів булгуру;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 невелика цибулина;

– 250 грамів фаршу з індички або свинини;

– 2 зубчики часнику;

– 2 чайні ложки орегано;

– 0,5 чайної ложки солодкої паприки;

– 0,5 чайної ложки чебрецю;

– 2 столові ложки подрібненої петрушки;

– 1 банка нарізаних помідорів;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Пальчики оближеш / Фото Кwestia smaku

Приготування:

Баклажани розріжте вздовж навпіл. За допомогою ложки акуратно вийміть частину м’якоті та насіння, залишаючи приблизно по 2 сантиметри по краях, щоб човники тримали форму. Посипте баклажани сіллю та залиште приблизно на 30 хвилин – це допоможе прибрати зайву гіркоту. М’якоть баклажанів не викидайте, її знадобиться додати до начинки. Булгур відваріть у підсоленій воді приблизно 10 хвилин, після чого злийте зайву рідину. Духовку розігрійте до 180 градусів. У великій сковорідці розігрійте оливкову олію, висипте дрібно нарізану цибулю та обсмажуйте на середньому вогні приблизно 7 хвилин, поки вона не стане м’якою й прозорою. Додайте фарш і, помішуючи дерев’яною лопаткою, обсмажуйте ще приблизно 7 хвилин, розбиваючи великі шматочки. Наприкінці приготування додайте подрібнену м’якоть баклажанів без насіння. До начинки додайте натертий або пропущений через прес часник, орегано, паприку, чебрець і подрібнену петрушку. Усе добре перемішайте та коротко прогрійте. Потім влийте половину банки помідорів, перемішайте й тушкуйте ще кілька хвилин. Зніміть сковорідку з вогню та додайте готовий булгур. Баклажани промокніть паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу й сіль. Викладіть їх у форму або на деко, застелене пергаментом, злегка змастіть оливковою олією та наповніть м’ясною начинкою з булгуром. Зверху розподіліть решту помідорів із банки, трохи посоліть і поперчіть. Запікайте приблизно 30 – 35 хвилин, поки баклажани не стануть м’якими, а начинка добре не пропечеться. Перед подачею посипте страву свіжою петрушкою.

Суп з крупою булгур, вермішеллю із вареними курячими яйцями

Такий суп має особливий та насичений смак, інформує Сookpad.

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 картоплини;

– 1,5 літра води;

– 50 грамів дрібного булгуру;

– 30 грамів тонкої вермішелі;

– 2 курячі яйця;

– 2 столові ложки засмажки з цибулі та моркви;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 0,5 чайної ложки куркуми;

– 1 чайна ложка сушеного кропу;

– 1 чайна ложка сушеної петрушки;

– сіль до смаку;

– 1 лавровий лист.

Незвичайний суп / Фото Сookpad

Приготування:

Яйця відваріть круто, після чого перекладіть у холодну воду, охолодіть і очистьте від шкаралупи. Картоплю наріжте невеликими кубиками. Перекладіть її у каструлю, залийте водою, додайте лавровий лист і доведіть до кипіння. Коли вода закипить, зменште вогонь до помірного. До картоплі висипте булгур і тонку вермішель. Варіть суп приблизно 15 – 20 хвилин на невеликому вогні, щоб крупа й овочі стали м’якими. Потім додайте готову засмажку з цибулі та моркви. Всипте чорний перець, куркуму, сушений кріп, сушену петрушку та сіль до смаку. Усе добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розійшлися по супу. Варені яйця наріжте невеликими кубиками й додайте у каструлю приблизно через 20 хвилин після початку варіння супу. Дайте страві прокипіти ще кілька хвилин на маленькому вогні. Готовий суп виходить легким, ароматним і дуже домашнім.

Табуле з булгуром

Табуле – це свіжий близькосхідний салат із булгуром та великою кількістю зелені, пише Аnia gotuje.

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів булгуру;

– 300 мілілітрів води;

– 2 помідори;

– 1 огірок;

– 1 пучок петрушки;

– 10 грамів свіжої м’яти;

– 3 зелені цибулини;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Такий салат здивує всіх / Фото Аnia gotuje.

Приготування: