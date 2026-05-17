Галушки – це справжня візитівка Полтави, яка вже увійшла в історію. Ця страва дуже легка у приготуванні, а результат завжди викликає справжній захват.

У чому секрет галушок?

Секрет ідеальних українських галушок полягає у правильній текстурі тіста, яка має бути неймовірно ніжною, повітряною і водночас тримати форму, розповідає Vogue UA. Головна помилка багатьох кулінарів – надмірне "забивання" тіста борошном. Тісто для галушок має залишатися м'яким і навіть злегка липким.

Досвідені господині знають: що менше борошна ви додасте під час замішування, то легшими й пухкішими вийдуть галушки після приготування, тоді як щільне тісто перетворить їх на важкі "гумові" грудочки.

Смачні полтавські галушки / Фото "Автентична Україна"

Другий секрет криється в рідкій основі, на якій замішують тісто. Найкращі автентичні галушки, зокрема знамениті полтавські, готують не на воді, а на кисломолочній базі – жирному кефірі, кисляку або рідкій сметані з обов'язковим додаванням соди. Кислота вступає в реакцію із содою, насичуючи тісто тисячами бульбашок повітря. Крім того, традиційні галушки не варять у воді, а готують виключно на парі (під кришкою на марлі або у пароварці) протягом 5 – 7 хвилин. Сама пара дозволяє їм вирости вдвічі та зберегти ту саму легендарну пористість.

Не "забивайте" тісто борошном. Воно повинно бути м’яким та еластичним. Велика кількість борошна зробить страву жорсткішою. Для ніжності замість води можна використати кефір, сметану чи питний несолодкий йогурт — це зробить виріб більш пухкими,

– радить сайт Євгена Клопотенка.

Третій, не менш важливий секрет – це магія взаємодії гарячої галушки із заправкою. Сама по собі парова галушка має нейтральний смак, але її пориста структура працює як губка. Саме тому їх подають гарячими, миттєво пересипаючи соковитою засмажкою з цибулі та шкварок, або ж тушкують кілька хвилин у насиченому вершково-курячому соусі. Галушка вбирає в себе всі аромати та жир, стаючи неймовірно соковитою всередині.

Як приготувати галушки?

Всі секрети дізналися – нумо насолоджуватися стравою. З рецептом gotuyemo_vdoma все вийде на найвищому рівні.

Інгредієнти:

тісто:

– 250 мілілітрів кефіру;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки соди;

– 2 яйця;

– борошно;

начинка:

– 300 – 400 грамів курячого філе;

– 1 цибулина;

– сіль та перець до смаку;

– 2 – 3 столові ложки бульйону;

соус:

– 200 грамів грибів;

– цибуля;

– 1 упаковка сметани;

– сіль і спеції до смаку;

– сухий і свіжий часник.

Робимо знамениті галушки: дивіться відео

Приготування:

У кефір всипте соду, сіль, додайте яйця та перемішайте. Поступово всипаючи борошно, замісіть м’яке тісто й залиште його відпочити на 10 – 15 хвилин. Для начинки відваріть куряче м’ясо у підсоленій воді, подрібніть через м’ясорубку, після чого з’єднайте з обсмаженою цибулею, сіллю, перцем та невеликою кількістю бульйону для соковитості. Розкачайте тісто, виріжте кружечки, викладіть м’ясну масу та ретельно защипніть краї, формуючи круглі галушки. Готуйте їх на парі протягом 5 – 7 хвилин. Для соусу пасеруйте цибулю з грибами, влийте сметану, додайте часник зі спеціями та протушкуйте кілька хвилин, після чого поєднайте з гарячими галушками.

