Галушки – это настоящая визитная карточка Полтавы, которая уже вошла в историю. Это блюдо очень легкое в приготовлении, а результат всегда вызывает настоящий восторг.

В чем секрет галушек?

Секрет идеальных украинских галушек заключается в правильной текстуре теста, которая должна быть невероятно нежной, воздушной и одновременно держать форму, рассказывает Vogue UA. Главная ошибка многих кулинаров – чрезмерное "забивание" теста мукой. Тесто для галушек должно оставаться мягким и даже слегка липким.

Опытные хозяйки знают: чем меньше муки вы добавите во время замешивания, тем легче и пышнее получатся галушки после приготовления, тогда как плотное тесто превратит их в тяжелые "резиновые" комочки.

Вкусные полтавские галушки / Фото "Аутентичная Украина"

Второй секрет кроется в жидкой основе, на которой замешивают тесто. Лучшие аутентичные галушки, в частности знаменитые полтавские, готовят не на воде, а на кисломолочной базе – жирном кефире, простокваше или жидкой сметане с обязательным добавлением соды. Кислота вступает в реакцию с содой, насыщая тесто тысячами пузырьков воздуха. Кроме того, традиционные галушки не варят в воде, а готовят исключительно на пару (под крышкой на марле или в пароварке) в течение 5 – 7 минут. Сам пар позволяет им вырасти вдвое и сохранить ту самую легендарную пористость.

Не "забивайте" тесто мукой. Оно должно быть мягким и эластичным. Большое количество муки сделает блюдо более жестким. Для нежности вместо воды можно использовать кефир, сметану или питьевой несладкий йогурт - это сделает изделие более рыхлыми,

– советует сайт Евгения Клопотенко.

Третий, не менее важный секрет – это магия взаимодействия горячей клецки с заправкой. Сама по себе паровая галушка имеет нейтральный вкус, но ее пористая структура работает как губка. Именно поэтому их подают горячими, мгновенно пересыпая сочной зажаркой из лука и шкварок, или тушат несколько минут в насыщенном сливочно-курином соусе. Галушка впитывает в себя все ароматы и жир, становясь невероятно сочной внутри.

Как приготовить галушки?

Все секреты узнали – давайте наслаждаться блюдом. С рецептом gotuyemo_vdoma все получится на самом высоком уровне.

Ингредиенты:

тесто:

– 250 миллилитров кефира;

– пол чайной ложки соли;

– пол чайной ложки соды;

– 2 яйца;

– мука;

начинка:

– 300 – 400 граммов куриного филе;

– 1 луковица;

– соль и перец по вкусу;

– 2 – 3 столовые ложки бульона;

соус:

– 200 граммов грибов;

– лук;

– 1 упаковка сметаны;

– соль и специи по вкусу;

– сухой и свежий чеснок.

Делаем знаменитые галушки: смотрите видео

Приготовление:

В кефир всыпьте соду, соль, добавьте яйца и перемешайте. Постепенно всыпая муку, замесите мягкое тесто и оставьте его отдохнуть на 10 – 15 минут. Для начинки отварите куриное мясо в подсоленной воде, измельчите через мясорубку, после чего соедините с обжаренным луком, солью, перцем и небольшим количеством бульона для сочности. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите мясную массу и тщательно защипните края, формируя круглые клецки. Готовьте их на пару в течение 5 – 7 минут. Для соуса пассеруйте лук с грибами, влейте сметану, добавьте чеснок со специями и протушите несколько минут, после чего соедините с горячими клецками.

