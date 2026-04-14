Дни Пасхи наполнены особым светом и духовной чистотой, а каждое блюдо на праздничном столе наделено глубоким смыслом, особенно главное украшение праздника – кулич. Эта традиционная праздничная выпечка является не просто хлебом, а символом воскресения Христа, поэтому с ней всегда нужно обращаться очень бережно, рассказывает "РБК-Украина".

Можно ли выбрасывать кулич?

В народных традициях существует четкое правило относительно обращения с остатками освященных блюд. Наши предки никогда не позволяли себе выбрасывать крошки пасхального хлеба в обычный мусорник.

Вместо этого остатки трапезы принято было скармливать птицам или же, по древнему обычаю, закапывать в землю в чистом месте, где не ходят люди и животные.

Выбрасывать пасхальные куличи нельзя

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Что можно сделать из паски, которая осталась?

Для кулича можно дать "вторую жизнь", создав оригинальное кондитерское изделие, например, основу для торта. Для этого вам понадобится примерно 150 граммов подсохшей сдобы и около 100 граммов качественного сливочного масла комнатной температуры, подсказывает "Апостроф".

С помощью кухонного блендера или обычной мясорубки измельчите кусочки пасхи до состояния мелкой однородной крошки. После этого полученную массу необходимо тщательно смешать с размягченным маслом.

Готовую смесь выложите в форму для десертов, плотно прижимая ко дну, чтобы образовался ровный корж. Запекайте такую основу в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 10 – 12 минут. Этот ароматный золотистый слой станет идеальным фундаментом для нежного чизкейка, сливочного сырника или многослойного торта с кремом.

Какие рецепты стоит попробовать?