Сушеный чеснок – это прекрасная возможность придать блюдам глубины и аромата. Что нужно знать об использовании этой специи – рассказываем далее.

Интересно Всегда следует мыть авокадо перед нарезанием: причина скрывается в обычном ноже

Как делают сушеный чеснок?

Изготовление сушеного чеснока – это отличный способ сохранить жгучий аромат и полезные свойства этого овоща на долгие месяцы. Процесс начинается с тщательного отбора и подготовки сырья: головки разделяют на зубки, полностью очищают от шелухи и срезают твердые донышки, рассказывает Food52. После этого чеснок тщательно моют в холодной воде и обязательно просушивают на бумажных полотенцах.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Чеснок используют во всем мире / Pixabay

Чтобы сушка прошла быстро и равномерно, очищенные зубки нарезают тонкими пластинками (слайсами) толщиной не более 1,5 – 2 миллиметров. Самым популярным и эффективным современным методом является использование электросушилки (дегидратора). Нарезанные чесночные слайсы выкладывают на поддоны в один слой так, чтобы они не перекрывали друг друга и оставалось пространство для циркуляции воздуха.

Сушка происходит при умеренной температуре 50 – 55 градусов и длится в среднем от 6 до 9 часов. Такой деликатный температурный режим позволяет полностью удалить влагу, но одновременно сохраняет эфирные масла, которые отвечают за характерный острый вкус и запах.

Если специального прибора нет, сушеный чеснок можно легко сделать в обычной духовке. Для этого противень застилают пергаментом, распределяют на нем кусочки овоща и отправляют в духовой шкаф, разогретый до 50 – 60 градусов. Дверцу духового шкафа обязательно держат слегка приоткрытой (на ширину карандаша), чтобы влажный пар мог свободно выходить наружу. Процесс требует регулярного контроля и помешивания каждые 1 – 2 часа, чтобы чеснок не подгорел, ведь перегретый продукт приобретает неприятный горький привкус. Готовность продукта определяют механически: правильно высушенный чеснок становится хрупким, твердым и при нажатии легко ломается с характерным треском, а не гнется в руках.

Когда сушеный чеснок лучше свежего?

Использование сушеного чеснока в кулинарии часто является не просто альтернативой свежему овощу, а наиболее выигрышным и профессиональным решением для создания безупречного блюда. Например, при подготовке сухих маринадов или панировочных смесей для мяса и рыбы сухой аналог является незаменимым, поскольку он равномерно смешивается с другими специями и абсолютно не подгорает во время интенсивного запекания или жарки, тогда как свежие кусочки из-за высокого содержания влаги быстро чернеют и начинают горчить, отмечает Masterclass.

Так же деликатный сушеный чеснок демонстрирует свои лучшие качества в блюдах длительного приготовления, например в насыщенных рагу, тушеном мясе или домашнем студене, где обычный зубчик быстро вываривается и теряет свои свойства, а сухие гранулы раскрываются медленно, отдавая блюду глубокий, бархатный и устойчивый вкусовой профиль. Не менее важную роль чесночный порошок играет в приготовлении различных жидких заправок, домашних майонезов и деликатных соусов, ведь он моментально и без остатка растворяется в жидкости, гарантируя абсолютно однородную консистенцию без неприятных кусочков или комочков.

Кроме того, специя становится идеальным выбором в тех случаях, когда кулинарный замысел требует тонкого, утонченного вкусового акцента, а не доминантного аромата. Сушеный продукт лишен той резкой, агрессивной остроты, которая присуща только что очищенному свежему зубчику, что позволяет создавать элегантные блюда с едва уловимой, мягкой чесночной ноткой.

Как хранить сушеный чеснок?

Правильное хранение сушеного чеснока базируется на защите от его главного врага – чрезмерной влаги. Поскольку высушенные хлопья или порошок работают как губка, они мгновенно впитывают водяной пар из воздуха, из-за чего приправа быстро сыреет, теряет аромат и сбивается в твердые каменные комки, объясняет Sustainable cooks. Лучшим решением для хранения является небольшая стеклянная или керамическая баночка с герметичной крышкой, плотно закрывающейся (желательно с силиконовым или резиновым уплотнителем).

Категорически не рекомендуется оставлять специю в открытых бумажных или полиэтиленовых пакетиках после первого использования. Место для хранения чесночного порошка должно быть темным, прохладным и сухим. Уютный закрытый шкафчик или кладовка, расположенная подальше от солнечных лучей, подойдет идеально.

Распространенная ошибка – ставить баночки со специями на открытую полочку непосредственно над варочной поверхностью или плитой, или же брать приправу мокрой ложкой прямо из банки во время кипения блюда. Пар, который постоянно поднимается от кастрюль, мгновенно проникнет внутрь емкости и испортит структуру продукта. Также не стоит держать сухой чеснок в холодильнике, ведь постоянный конденсат и перепады температур быстро лишат его фирменной жгучести.

Какие секреты стоит попробовать?

Начинается сезон клубники, а значит, нужно уметь выбирать ягоду. Не надо ничего делать наугад – просто воспользуйтесь полезными подсказками.

Клубнику стоит выбирать, ориентируясь на насыщенный красный цвет возле зеленых листочков – это указывает на сладость и спелость ягоды.