Один из главных критериев удачно приготовленного риса – его рассыпчатость. Достичь ее легко даже с самым дешевым рисом, если понимать весь процесс его приготовления.

Почему рис слипается?

Слипание риса во время варки – это естественный химический процесс, главным виновником которого является крахмал, содержащийся в зернах, объясняет Taste. Картофельный или кукурузный крахмал обычно ассоциируются с густотой, но в рисе он состоит из двух основных компонентов: амилозы и амилопектина. Когда рисинки нагреваются в воде, крахмал на их поверхности начинает впитывать влагу и разбухать, превращаясь в своеобразный клейстер. Если этого свободного крахмала на поверхности много, он прочно склеивает зерна между собой, превращая рассыпчатый гарнир в однородную кашу.

Огромное значение имеет сорт риса, который вы выбираете для приготовления. Круглозернистые сорта (например, те, что используются для ризотто или суши) содержат очень мало амилозы, но богаты амилопектином, который легко растворяется в воде и делает массу липкой и кремовой. Зато длиннозернистый рис (басмати или жасмин) имеет высокий уровень амилозы. Его молекулярная структура крепче, поэтому во время варки такие зерна хорошо держат форму, не выделяют много клейстера и остаются отделенными друг от друга.

Второй распространенной причиной является недостаточное промывание крупы перед началом тепловой обработки. Во время транспортировки и фасовки рисинки трутся друг о друга, из-за чего на их поверхности образуется мелкая крахмальная пудра (так называемая рисовая мука). Если всыпать такой рис прямо из пачки в кастрюлю, эта пыль мгновенно заварится в кипятке и создаст клейкую оболочку вокруг каждого зерна. Промывание под проточной холодной водой до тех пор, пока она не станет абсолютно прозрачной – это базовый шаг, который вымывает лишний поверхностный крахмал.

Можно ли перемешивать рис при варке?

Ответ на этот вопрос напрямую зависит от того, какое именно блюдо вы готовите, ведь перемешивание риса кардинально меняет его текстуру. Если ваша цель – получить рассыпчатый гарнир или плов, трогать рис ложкой во время варки категорически запрещено, отмечает Tasting Table. Когда вы мешаете крупу в кастрюле, трение заставляет нежные, распаренные зерна повреждаться, из-за чего из них в воду активно выделяется крахмал. Этот свободный крахмал мгновенно превращается в клейстер, который прочно склеивает рисинки между собой, превращая рассыпчатый кулинарный замысел в однородную гливкую кашу.

Для идеального рассыпчатого риса технология требует полного покоя: крупу заливают строго отмеренным количеством кипятка, добавляют специи, плотно закрывают кастрюлю крышкой и оставляют на умеренном огне.

Пар и горячая вода должны циркулировать между зернами естественным путем. Единственное исключение, когда перемешивание разрешено – это первые 30 секунд после того, как вы засыпали рис в кипящую воду, чтобы зерна просто не прилипли ко дну кастрюли в самом начале нагрева. После этого ложку из кастрюли убирают до конца готовки, пока не испарится вся вода. Вот и все, что надо знать для приготовления рассыпчатого риса.

На что обращать внимание при покупке риса?

Первым и самым главным правилом при выборе риса является четкое понимание кулинарной цели, ведь каждый сорт имеет уникальный химический состав и при варке ведет себя по-разному, рассказывает Dietetycy. Если вы планируете готовить рассыпчатый гарнир, плов или салат, выбирайте длиннозернистые сорта, например Басмати или Жасмин. Они содержат много крахмала амилозы, поэтому хорошо держат форму и не слипаются.

Для нежных молочных каш, суши, итальянского ризото или густых супов, наоборот, нужен круглозернистый рис (например, Арборио), который богат амилопектином, что легко выделяется в воду и создает правильную кремовую текстуру.

Второй критический шаг – это визуальная оценка целостности и однородности зерен в пачке. Старайтесь покупать рис в прозрачной упаковке, чтобы хорошо рассмотреть содержимое. Все рисинки должны быть примерно одинакового размера и формы. Если в пакете много обломков (так называемого рисового сеченого зерна), покупать такой продукт не стоит. Мелкие кусочки сварятся гораздо быстрее целых зерен, выделят избыток крахмала и превратят ваш гарнир в неоднородную гливкую массу с разваренными и одновременно сырыми элементами.

Также внимательно посмотрите на цвет и прозрачность массы внутри пачки. Качественный шлифованный рис должен быть чистым, равномерно белым или слегка прозрачным, без посторонних примесей, грязи или шелухи. Однако настоящим тревожным сигналом является наличие большого количества матово-белых, как мел, зерен (это меловые ядра, которые являются недозрелыми и очень хрупкими), а также пожелтевших рисинок. Желтый цвет обычно свидетельствует о том, что крупу хранили во влажной среде в больших кучах, из-за чего внутри зародились микрогрибки, которые могут быть токсичными.

