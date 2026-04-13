Шампиньоны в сметане – это отличный выход из ситуации, когда долго стоять у плиты нет ни сил, ни желания. Они легкие в приготовлении и идеально дополнят тот гарнир, который есть в вашем холодильнике, рассказывает Doradca Smaku.

Как быстро приготовить шампиньоны в сметане?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 2 – 3 столовые ложки масла;
– соль по вкусу;
– 3 – 4 столовые ложки сметаны;
– петрушка, укроп, зеленый лук.

Шампиньоны в сметане

Фото Pixabay

Приготовление:

  1. Сначала необходимо хорошо вымыть и почистить грибы, после чего оставить их в холодной воде.
  2. Тем временем подготовьте лук: снимите шелуху и мелко ее нарежьте.
  3. Обжарьте лук на разогретом масле в глубокой сковороде, пока он не станет мягким и полупрозрачным.
  4. Далее добавьте к луку грибы, нашинкованные тонкими пластинками.
  5. Постоянно помешивая, жарьте смесь до полного исчезновения лишнего сока, чтобы грибы успели приобрести золотистый оттенок.
  6. На завершающем этапе влейте сметану, всыпьте нарезанную зелень и добавьте соль по вкусу.
  7. Все тщательно соедините и подержите на огне еще несколько минут до полной готовности.

Как выбрать шампиньоны?

Чтобы выбрать свежие шампиньоны, смотрите на их цвет и упругость. Шляпки должны быть чистыми, белыми или кремовыми), без темных пятен и липкого налета, советует Akademia Smaku.

На ощупь гриб должен быть твердым. Если он мягкий или дряблый – он уже несвежий. Также загляните под шляпку. Лучше всего, когда ножка плотно соединена с шапкой белой пленкой.

