Шампиньоны в сметане – это отличный выход из ситуации, когда долго стоять у плиты нет ни сил, ни желания. Они легкие в приготовлении и идеально дополнят тот гарнир, который есть в вашем холодильнике, рассказывает Doradca Smaku.
Как быстро приготовить шампиньоны в сметане?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 2 – 3 столовые ложки масла;
– соль по вкусу;
– 3 – 4 столовые ложки сметаны;
– петрушка, укроп, зеленый лук.
Так легко и вкусно / Фото Pixabay
Приготовление:
- Сначала необходимо хорошо вымыть и почистить грибы, после чего оставить их в холодной воде.
- Тем временем подготовьте лук: снимите шелуху и мелко ее нарежьте.
- Обжарьте лук на разогретом масле в глубокой сковороде, пока он не станет мягким и полупрозрачным.
- Далее добавьте к луку грибы, нашинкованные тонкими пластинками.
- Постоянно помешивая, жарьте смесь до полного исчезновения лишнего сока, чтобы грибы успели приобрести золотистый оттенок.
- На завершающем этапе влейте сметану, всыпьте нарезанную зелень и добавьте соль по вкусу.
- Все тщательно соедините и подержите на огне еще несколько минут до полной готовности.
Как выбрать шампиньоны?
Чтобы выбрать свежие шампиньоны, смотрите на их цвет и упругость. Шляпки должны быть чистыми, белыми или кремовыми), без темных пятен и липкого налета, советует Akademia Smaku.
На ощупь гриб должен быть твердым. Если он мягкий или дряблый – он уже несвежий. Также загляните под шляпку. Лучше всего, когда ножка плотно соединена с шапкой белой пленкой.
