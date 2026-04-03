Крабовые палочки – это универсальный ингредиент, который станет отличной основой для салата. Нужно добавить лишь несколько вкусовых оттенков, чтобы выглядел ярко и празднично, рассказывает инстаграм polli_cooking.
Как приготовить салат с крабовыми палочками?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– листья салата;
– консервированная кукуруза;
– крабовые палочки яйца;
– огурец;
заправка:
– белый йогурт;
– американская горчица;
– соль.
Приготовление:
- Порвите руками листья свежего салата на небольшие кусочки, это сохранит его сочность и структуру лучше, чем нарезание ножом.
- После этого нарежьте крабовые палочки, отваренные яйца и свежие огурцы аккуратными одинаковыми кубиками.
- Соедините все подготовленные компоненты в глубокой миске.
- Добавьте выбранный соус к овощам и морепродуктам и тщательно все перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла каждый кусочек.
Как покупать качественные крабовые палочки?
Сначала хорошо изучите состав продукта, первым ингредиентом обязательно должен быть указан сурими (рыбный фарш). Если в перечне на первом месте стоит крахмал или соя, такой продукт не будет иметь ни нужного вкуса, ни питательной ценности, рассказывает портал Сzytaj sklad.
Также выбирайте паички, которые окрашены только с одной стороны в нежно-розовый или оранжевый цвет. Слишком интенсивная красная окраска всей поверхности свидетельствует об избытке искусственных красителей.