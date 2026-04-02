Редис – это именно та капелька терпкости и свежести, которая доведет вашу трапезу до идеала. Добавляем несколько простых ингредиентов, и получаем салат, который подарит великолепный вкус, а особенно, когда речь идет об отдыхе на природе, рассказывает портал "Господинька".

Как сделать "Дачный" салат?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– пучок редиса;

– 2 огурца;

– пучок зеленого лука;

– пучок укропа;

– 350 граммов творога кисломолочного сыра;

– 3 – 4 столовые ложки сметаны;

– соль и перец по вкусу.

Сочетание, которое обожают все / Фото "Господинька"

Приготовление:

Редис чистим и нарезаем полукольцами. Так же нарезаем огурцы. Мелко нарезаем зелень. Выкладываем все ингредиенты в одну миску, добавляем сметану и хорошо перемешиваем. Солим, перчим и еще раз хорошо перемешиваем.

Какую сметану выбирать для салата?

Для заправки свежих овощных салатов лучше всего выбирать сметану с умеренной жирностью, от 15% до 20%. Такая консистенция является идеальной, ведь она достаточно густая, чтобы равномерно обволакивать ингредиенты, но не слишком "тяжелая", чтобы перебить естественный вкус овощей, подсказывает Onet.

Если вы предпочитаете более легкие блюда, можно взять сметану с жирностью 10%. Но в этом случае надо учитывать то, что она быстрее "стекает" на дно тарелки под воздействием соли и овощного сока, превращая заправку в жидкую подливу, поэтому лучше сразу съесть всю порцию салата.

