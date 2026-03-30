Праздничный пирог с выразительным вкусом, в котором есть и нежность, и приятная кислинка, что не дает ему потеряться среди других сладостей. Это тот случай, когда ваш десерт потом нахваливают месяцами, рассказывает TikTok "Вкусно по-домашнему".
Как испечь лимонный пирог?
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 10 яиц;
– 300 граммов сахара;
– 350 граммов муки;
– 18 граммов разрыхлителя;
– 100 миллилитров масла;
– 3 лимона;
– 150 граммов сахара;
– 150 миллилитров воды;
– 4 яйца;
– 500 миллилитров сливок жирностью 33%;
– 50 граммов сахарной пудры;
– сметана жирностью 20 % или творог маскарпоне;
– кокосовая стружка для посыпки.
Этот пирог покорит всех: видео
Приготовление:
- Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков, а потом по одному добавляйте желтки и продолжайте взбивать уже на низких оборотах.
- Муку просейте вместе с разрыхлителем и осторожно вмешайте лопаткой движениями снизу вверх. В конце влейте масло, еще раз аккуратно перемешайте массу и поделите ее на 4 одинаковые части.
- Коржи выпекайте при температуре 180 градусов 10 – 15 минут.
- Лимоны почистите, перебейте в блендере, перелейте массу в кастрюлю и варите вместе с сахаром и водой. Затем процедите через сито и оставьте охлаждаться.
- Далее добавьте яйца и снова поставьте на огонь, чтобы масса загустела.
- Отдельно взбейте холодные сливки с сахарной пудрой, после этого добавьте сметану.
- Коржи перемажьте сначала лимонным курдом, затем кремом и соберите пляцок.
- Сверху посыпьте кокосовой стружкой.
Чем заменить сахар в выпечке?
Когда в рецепте торта уменьшают или полностью заменяют сахар, важно не потерять сразу несколько вещей – сладость, правильную влажность и нужную консистенцию теста, рассказывает Кингагт hurbaking.
Именно поэтому замена должна быть продуманной, ведь каждый ингредиент по-разному влияет на конечный результат. Как натуральную альтернативу часто используют мед, кленовый сироп или фруктовое пюре – яблочное или банановое. Такие компоненты не только добавляют сладкий вкус, но и помогают сохранить мягкость выпечки.
Если вместо сахара добавляете сироп, количество другой жидкости в рецепте стоит уменьшить примерно на четверть стакана на каждый стакан такого подсластителя. Среди сухих вариантов хорошо работает кокосовый сахар – его обычно берут в пропорции 1:1.
Также используют смеси эритритола с фруктом монк, однако в таком случае текстура коржей может стать немного суше, а после вкуса иногда появляется характерное "прохладное" ощущение.