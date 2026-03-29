Отдельно стоит обратить внимание на сочетание текстур. Шоколадная основа остается мягкой и влажной, сообщает на своем ютуб-канале Наталья Кравецкая. Сырная прослойка напоминает нежный холодный крем с различными вкусами в одном куске.

Как приготовить пирог "Радуга"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 8 граммов пищевой соды;

– 60 граммов какао;

– 2 яйца;

– 3 грамма соли;

– 280 граммов сахара;

– 20 граммов ванильного сахара;

– 60 миллилитров растительного масла;

– 60 граммов сливочного масла жирностью 82%;

– 280 миллилитров кислого молока или кефира;

– 15 миллилитров столового 9% уксуса;

– 1 килограмм 200 граммов творога;

– 300 граммов сгущенного молока;

– 500 миллилитров сливок;

– 3 пачки желе разных цветов;

– 3 чайные ложки быстрорастворимого желатина;

– 450 миллилитров кипятка.

Приготовление:

Приготовление:

Сначала приготовьте шоколадный корж. В миску просейте муку, добавьте пищевую соду и какао, которое также надо просеять через мелкое сито, а комочки растереть ложкой. Все хорошо перемешайте. В отдельную миску выложите яйца, добавьте соль, сахар, ванильный сахар, масло, растопленное и охлажденное сливочное масло и кислое молоко или кефир. Перемешайте до однородности, всыпьте сухую смесь и снова хорошо перемешайте. В конце влейте уксус. Тесто получится достаточно жидким. Дно формы размером 36 на 28 сантиметров застелите пергаментом, при необходимости слегка закрепите его маслом. Вылейте тесто в форму, разровняйте лопаткой, чтобы слой был одинаковым по всей площади, и выпекайте на среднем уровне духовки в режиме "верх–низ" без конвекции примерно 25 минут при температуре 180 градусов. Готовый корж полностью охладите и разрежьте на две части размером 18 на 28 сантиметров. Далее приготовьте творожную прослойку. К творогу добавьте сгущенное молоко и сливки, после чего измельчите все погружным блендером до кремообразной однородной массы. Разделите ее на три примерно одинаковые части. Отдельно приготовьте каждый желейный слой. В одну миску всыпьте первую пачку желе, добавьте 1 чайную ложку быстрорастворимого желатина, влейте 150 миллилитров кипятка, перемешайте до растворения и охладите. Соедините эту массу с одной частью творожной основы и еще раз перебейте блендером до однородности. Один корж выложите в форму или кулинарную рамку нижней стороной вверх, сверху вылейте первый творожно-желейный слой, разровняйте и поставьте в холодильник на несколько минут для стабилизации. Так же приготовьте второй слой из второй пачки желе и второй части творожной массы, выложите его сверху, разровняйте и снова ненадолго поставьте в холодильник. Затем аналогично приготовьте третий слой из третьей пачки желе и последней части творожной массы, но примерно 100 граммов этой массы оставьте для верхнего покрытия. Третий слой вылейте в форму и аккуратно разровняйте. Сверху положите второй корж нижней стороной к творожной массе, слегка прижмите ладонью, после чего распределите тонким слоем отложенные 100 граммов творожной массы. Накройте пирог пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 6 – 8 часов для полной стабилизации. Размер готового пирога – 18 на 28 сантиметров, вес – примерно 3,5 килограмма, высота – около 8 сантиметров.

Как проверить подлинность масла дома?

Разогретая сковородка по-разному реагирует на натуральное сливочное масло и продукт с примесями, пишет Іnformator Если положить небольшой кусочек на горячую поверхность, настоящее масло быстро и равномерно тает. Маргарин или смесь с заменителями обычно ведут себя иначе – начинают шипеть, брызгать и разлетаться по сковородке.

Проверить продукт можно и еще одним способом – с помощью воды и йода. Для этого масло растворяют в воде и добавляют 1 – 2 капли йода. Если через некоторое время жидкость не меняет цвет и в ней не видно отчетливых следов йода, это может свидетельствовать о натуральном составе. Если же смесь приобретает коричневатый оттенок, есть вероятность, что перед вами не натуральное сливочное масло.

