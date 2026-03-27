Трескание и прилипание глазури – это те неприятности, с которыми сталкивалась каждая хозяйка. Но в этом году вы можете приготовить идеальную глазурь, для которой нужен только один ингредиент, рассказывает TikTok nisenitnitsia.

Как приготовить глазурь на пасху?

Время : 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов маршмеллоу;

– 2 столовые ложки воды.

Делаем глазурь, которая точно не будет трескаться: видео

Приготовление:

Выкладываем маршмеллоу в миску. Добавляем немного воды и "плавим" в микроволновке короткими импульсами по 5 секунд, после каждого перемешиваем. Покрываем кулич и оставляем, чтобы глазурь "схватилась.

Из чего делают маршмеллоу?

Маршмеллоу – это кондитерское изделие, основу которого составляют три главных компонента: сахар (или кукурузный сироп), вода и желатин. Именно желатин отвечает за ту самую упругую и "резиновую" текстуру, которая отличает маршмеллоу от обычного зефира, для которого вместо желатина используют яблочное пюре и пектин, рассказывает Kobieta.

Процесс приготовления маршмеллоу заключается в интенсивном взбивании горячего сахарного сиропа с растворенным желатином до образования густой белоснежной пены, которая при охлаждении становится стабильной и воздушной.

