Сырный соус – это идеальное дополнение практически любого блюда. Его сливочные нотки поражают не только вкусом, но и универсальностью, рассказывает портал Cookpad.
Как приготовить нежный сырный соус?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 чайная ложка муки;
– 25 граммов сливочного масла;
– 125 миллилитров молока;
– 1/4 чайной ложки перца чили;
– 6 плавленых сырков для тостов.
Приготовление:
- Хорошо разогрейте сковороду на плите и полностью растопите на ней кусочек качественного сливочного масла.
- Следом всыпьте пшеничную муку и сразу же энергично разотрите ее лопаткой или венчиком, чтобы образовалась однородная пастообразная основа без комочков.
- Теперь тонкой струйкой влейте свежее коровье молоко, не прекращая активно помешивать смесь, чтобы она заваривалась равномерно и становилась гладкой.
- Добавьте в соус немного молотого перца, но будьте осторожны с его количеством, чтобы острота и насыщенные ароматические пары не раздражали глаза во время кипения.
- После очередного перемешивания всыпьте натертый на мелкой терке сыр и держите массу на огне, помешивая, пока он полностью не расплавится, а соус не превратится в густую, бархатную и тягучую сырную эмульсию.
- В конце возьмите любые любимые вкусности, например, хрустящие гренки, запеченный картофель или кусочки мяса, щедро макайте их в горячую массу и наслаждайтесь невероятным вкусом.