Сирний соус – це ідеальне доповнення практично будь-якої страви. Його вершкові нотки вражають не лише смаком, а й універсальністю, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати ніжний сирний соус?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 чайна ложка борошна;
– 25 грамів вершкового масла;
– 125 мілілітрів молока;
– 1/4 чайної ложки перцю чилі;
– 6 плавлених сирків для тостів.

Смак, який все робить неперевершеним

Приготування:

  1. Добре розігрійте пательню на плиті та повністю розтопіть на ній шматочок якісного вершкового масла.
  2. Слідом всипте пшеничне борошно і відразу ж енергійно розітріть його лопаткою чи вінчиком, щоб утворилася однорідна пастоподібна основа без грудочок.
  3. Тепер тонкою цівкою влийте свіже коров'яче молоко, не припиняючи активно помішувати суміш, аби вона заварювалася рівномірно і ставала гладкою.
  4. Додайте до соусу трохи меленого перцю, але будьте обережні з його кількістю, щоб гострота та насичені ароматичні пари не подразнювали очі під час кипіння.
  5. Після чергового перемішування всипте натертий на дрібній тертці сир і тримайте масу на вогні, помішуючи, доки він повністю не розплавиться, а соус не перетвориться на густу, оксамитову та тягучу сирну емульсію.
  6. Наприкінці візьміть будь-які улюблені смаколики, наприклад, хрусткі грінки, запечену картоплю чи шматочки м'яса, щедро вмочайте їх у гарячу масу та насолоджуйтеся неймовірним смаком.