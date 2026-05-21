Але круасан робить цю історію трохи цікавішою. Він не просто замінює хліб, а додає масляний смак, ніжну шарувату текстуру й вигляд закуски, яку хочеться взяти з собою на пікнік або поставити на стіл замість звичних бутербродів. Виходить той самий знайомий "Цезар", але в зручнішій і значно ефектнішій формі.

Як зробити круасани із салатом "Цезар"?

Салат "Цезар" давно вийшов за межі звичайної тарілки. Його можна побачити в ролах, сендвічах, пасті й навіть у швидких закусках для пікніка. Один із найзручніших варіантів – круасани з куркою, салатом романо, пармезаном і густим соусом у стилі "Цезар", інформує Taste of home.

Просто чудово закуска / Фото Taste of home

У цій страві круасан замінює звичайний хліб. Він дає масляний смак, легку солодкуватість і шарувату текстуру. На такій основі добре працює солонуватий пармезан, соковита курка, хрустке листя салату й соус. Для начинки найзручніше взяти вже готову курку. Підійде запечене філе, м’ясо з гриля або залишки курки після вечері.

М’ясо краще розібрати на волокна або дрібно нарізати – так воно рівномірніше змішається із соусом і не випадатиме з круасана під час їжі. Соус має бути густим. Рідка заправка швидко розм’якшить випічку, і круасан втратить головну перевагу – хрусткі краї.

Для кращої текстури соус "Цезар" можна змішати з тертим пармезаном. Листя салату романо потрібно добре обсушити. Волога зелень швидко псує текстуру випічки, а круасан має залишатися ніжним усередині й трохи хрустким зовні. Круасан потрібно розрізати вздовж, але не до кінця. Так він краще триматиме начинку.

На нижню частину варто покласти листя салату, далі – курку в соусі, трохи пармезану й, за бажанням, кілька тонких скибок помідора. Верхню частину краще легко притиснути, без зайвого тиску.

Таку закуску зручно готувати для пікніка, швидкого обіду або столу з кількома невеликими стравами. Вона виглядає цікавіше за звичайний сендвіч, але не потребує складної підготовки. Круасани краще збирати незадовго до подачі, бо випічка швидко вбирає соус і стає м’якою.

Є ще одна деталь, яка впливає на смак. Круасан не має бути надто солодким. Для цієї закуски краще взяти класичну масляну випічку без глазурі, начинки чи цукрової посипки. Тоді вона не сперечатиметься із солоними інгредієнтами, а зробить страву м’якшою і виразнішою.

Мені також сподобалося, що їх можна було приготувати в багатьох варіантах. Оригінальний варіант курячого Цезаря має очевидний сенс, але той самий метод з круасаном у пармезановій скоринці чудово пасуватиме до класичного курячого салату, салату з тунцем, салату з індички. Для сніданку ви навіть можете начинити круасани яєчним салатом та рубаним беконом,

– рекомендує кулінарка Ліндсі Перрілл.

Як приготувати круасани вдома?

Цей рецепт можна повторювати хоч кожного дня, запевняє портал Pysznosci.

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 упаковка листкового тіста;

– 3 столові ложки горіхової пасти або джему;

– 2 столові ложки дрібно нарізаних фісташок;

– 1 яєчний жовток для змащування.

Вони розійдуться вмить / Фото unsplash

Приготування:

Листкове тісто заздалегідь дістаньте з холодильника й залиште приблизно на 15 хвилин, щоб з ним було зручніше працювати. Потім розгорніть тісто, наріжте його смужками вздовж довгої сторони та злегка розкачайте. Кожну смужку поділіть на трикутники. Біля основи кожного трикутника викладіть приблизно 1 чайну ложку фісташкового крему, після чого згорніть тісто рулетиком у напрямку до гострого кінчика. Перекладіть круасани на деко, застелене пергаментом, і змастіть зверху збитим яєчним жовтком. Духовку розігрійте до 200 градусів і випікайте круасани приблизно 15 хвилин, доки вони не стануть золотистими. Готову випічку найкраще залишити охолоджуватися в духовці з прочиненими дверцятами, а перед подачею посипати дрібно нарізаними фісташками.

Як зробити круасан з солоною начинкою?

Такою здобою можна пригощати гостей, брати з собою на роботу чи школу, повідомляє Таті Чуднова.

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів листкового тіста;

– кетчуп до смаку;

– сир до смаку;

– балик до смаку;

– 1 яйце для змащування;

– кунжут для посипання.

Приготування:

Листкове тісто розкачайте в тонший пласт і змастіть кетчупом. На одну частину тіста викладіть сир і балик, після чого накрийте начинку другою частиною тіста. Розріжте заготовку ножем на 4 частини й кожну скрутіть у форму круасана. Перекладіть круасани на деко, застелене пергаментом, змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом. Випікайте в духовці за температури 180 градусів приблизно 20 – 25 хвилин – точний час залежить від потужності духовки. Круасани мають стати рум’яними й отримати золотисту скоринку.

Секрет появи дірочок у млинцях полягає у взаємодії газів із кисломолочними продуктами та содою. Начинка потраплятиме у пори – і страва матиме глибший смак.