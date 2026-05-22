Чир-чир – это чебуреки, которые издавна в Мариуполе готовили приазовские греки. Свое название они "заслужили" благодаря характерному звуку, который чебуреки издают во время жарки во фритюре, рассказывает шеф Алекс Якутов в своем инстаграме.
Как приготовить чебуреки чир-чир?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 1 килограмм пшеничной муки;
– 400 миллилитров теплой воды;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка соли;
фарш:
– 600 граммов говядины;
– 200 граммов жира;
– 500 миллилитров холодной воды;
– пучок кинзы;
– полпучка зеленого лука;
– 2 зубчика чеснока;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 1 чайная ложка вустерского соуса;
– соль по вкусу.
От этих чебуреков вы будете в восторге: смотрите видео
Приготовление:
- Высыпьте пшеничную муку горкой на чистую сухую рабочую поверхность, сделайте по центру небольшую лунку и добавьте щепотку соли.
- Сначала влейте первую порцию воды и начните аккуратно замешивать основу, после чего добавьте остальную жидкость. Для получения эластичного заварного теста воду можно предварительно довести до кипения.
- Следом добавьте растительное масло и тщательно вымешивайте массу руками, пока она не станет идеально гладкой, мягкой и однородной, после чего сформируйте из нее шар и оставьте на некоторое время отдохнуть.
- Для приготовления сочной начинки пропустите мясной фарш вместе с жиром через мясорубку, а затем соедините полученную массу с мелко нарезанной свежей кинзой, зеленым луком, измельченным перцем чили и пропущенным через пресс чесноком.
- Посолите смесь, влейте соевый и вустерский соусы, тщательно все вымешайте, а затем постепенно добавьте внутрь чистую воду, продолжая активно вымешивать, чтобы мясные волокна полностью и равномерно впитали в себя всю жидкость.
- На припорошенном мукой столе раскатайте отдохнувшее тесто на тонкие круглые заготовки одинакового размера. Распределите мясную начинку на одной половине каждого кружочка, прикройте сверху свободной стороной теста, формируя аккуратные полумесяцы, и плотно и надежно защипните края, чтобы сок не вытек во время термической обработки.
- Обжаривайте изделия в большом количестве хорошо разогретого растительного масла до появления красивой, хрустящей золотисто-румяной корочки с обеих сторон и сразу же подавайте к столу, пока они максимально горячие и сочные.