Чир-чир – це чебуреки, які з давніх-давен у Маріуполі готували приазовські греки. Свою назву вони "заслужили" завдяки характерному звуку, який чебуреки видають під час смаження у фритюрі, розповідає шеф Алекс Якутов у своєму інстаграмі.
Як приготувати чебуреки чир-чир?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 1 кілограм пшеничного борошна;
– 400 мілілітрів теплої води;
– 100 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка солі;
фарш:
– 600 грамів яловичини;
– 200 грамів жиру;
– 500 мілілітрів холодної води;
– пучок кінзи;
– пів пучка зеленої цибулі;
– 2 зубчики часнику;
– 50 мілілітрів соєвого соусу;
– 1 чайна ложка вустерського соусу;
– сіль до смаку.
Від цих чебуреків ви будете у захваті: дивіться відео
Приготування:
- Висипте пшеничне борошно гіркою на чисту суху робочу поверхню, зробіть по центру невелику лунку та додайте дрібку солі.
- Спочатку влийте першу порцію води та почніть акуратно замішувати основу, після чого додайте решту рідини. Для отримання еластичного заварного тіста воду можна попередньо довести до кипіння.
- Слідом додайте рослинну олію і ретельно вимішуйте масу руками, доки вона не стане ідеально гладкою, м'якою та однорідною, після чого сформуйте з неї кулю і залиште на деякий час відпочити.
- Для приготування соковитої начинки пропустіть м'ясний фарш разом із жиром через м'ясорубку, а потім поєднайте отриману масу з дрібно нарізаною свіжою кінзою, зеленою цибулею, подрібненим перцем чилі та пропущеним через прес часником.
- Посоліть суміш, влийте соєвий та вустерський соуси, ретельно все вимішайте, а потім поступово додайте всередину чисту воду, продовжуючи активно вимішувати, щоб м'ясні волокна повністю і рівномірно ввібрали в себе всю рідину.
- На припорошеному борошном столі розкатайте відпочиле тісто на тонкі круглі заготовки однакового розміру. Розподіліть м'ясну начинку на одній половині кожного кружальця, прикрийте зверху вільною стороною тіста, формуючи акуратні півмісяці, та щільно й надійно защипніть краї, щоб сік не витік під час термічної обробки.
- Обсмажуйте вироби у великій кількості добре розігрітої рослинної олії до появи красивої, хрусткої золотаво-рум'яної скоринки з обох боків і відразу ж подавайте до столу, поки вони максимально гарячі та соковиті.