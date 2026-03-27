Тріскання та прилипання глазурі – це ті прикрощі, з якими стикалася кожна господиня. Та цього року ви можете приготувати ідеальну глазур, для якої потрібен лише один інгредієнт, розповідає TikTok nisenitnitsia.

До теми Ярославський показав, як спекти панетоне вдома: рецепт не на три доби, а лише на 6 годин

Як приготувати глазур на паску?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів маршмелоу;

– 2 столові ложки води.

Робимо глазур, яка точно не буде тріскатися: відео

Приготування:

Викладаємо маршмелоу у миску. Додаємо трішки води і "плавимо" у мікрохвильовці короткими імпульсами по 5 секунд, після кожного перемішуємо. Покриваємо паску та залишаємо, щоб глазур "схопилася.

З чого роблять маршмелоу?

Маршмелоу – це кондитерський виріб, основу якого складають три головні компоненти: цукор (або кукурудзяний сироп), вода та желатин. Саме желатин відповідає за ту саму пружну та "гумову" текстуру, яка відрізняє маршмелоу від звичайного зефіру, для якого замість желатину використовують яблучне пюре та пектин, розповідає Kobieta.

Процес приготування маршмелоу полягає в інтенсивному збиванні гарячого цукрового сиропу з розчиненим желатином до утворення густої білосніжної піни, яка при охолодженні стає стабільною та повітряною.

