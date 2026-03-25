Варіант, який показав Володимир Ярославський, привернув увагу – шеф у своєму інстаграмі запропонував спосіб, що дозволяє отримати той самий характерний результат значно швидше. За його словами, замість традиційних 48 – 72 годин на приготування потрібно близько 6 годин, якщо точно дотримуватися температури, послідовності замішування і часу вистоювання.
Цікаво Ніжнішого святкового торта не зробите: робимо "Маркізу", яка підкорює з маленького шматочка
Як приготувати панетоне?
- Час: 6 годин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 175 грамів теплої води;
– 25 грамів сухої закваски;
– 50 грамів цукру;
– 50 грамів цукру;
– 100 грамів яєць;
– 100 грамів жовтків;
– 530 грамів відбірного борошна;
– 5 грамів солі;
– 70 грамів меду;
– 150 грамів масла 82,5%;
– 325 грамів цукатів або родзинок;
– 35 грамів рому;
– 60 грамів цукру;
– 30 грамів горіхового борошна;
– 30 грамів білка;
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю.
Приготування:
Приготування:
- У теплу воду температурою 30 градусів додайте першу частину цукру та суху закваску, перемішайте й залиште на 15 – 25 хвилин, щоб маса активувалася.
- Потім додайте яйця кімнатної температури, другу частину цукру, борошно та сіль і замішуйте тісто спочатку на найнижчій швидкості 6 – 8 хвилин, а потім на другій швидкості ще 6 – 10 хвилин, доки не з’явиться "глютенове вікно". Після цього додайте мед і вмішуйте його в тісто на першій швидкості приблизно 5 хвилин.
- Далі введіть масло кімнатної температури й замішуйте до повного поєднання з тістом. Лише після цього додайте цукати або родзинки, попередньо замочені в ромі за кілька діб, і вимішуйте ще 1 – 2 хвилини.
- Миску з тістом накрийте й поставте приблизно на 2 години в духовку, нагріту до 30 градусів, щоб тісто добре підійшло. Потім дістаньте його, обережно розділіть на 3 частини й, зберігаючи пори, згорніть кожну 3 – 6 разів, формуючи шар. Перекладіть у форми, змащені олією. Знову поставте тісто в духовку, нагріту до 32 градусів, ще приблизно на 2 години.
- Якщо температура буде нижчою, тісто ферментуватиметься і підходитиме довше. Окремо приготуйте макаронаж. Для цього змішайте цукор, горіхове борошно, білок і кукурудзяний крохмаль. Готовою масою покрийте панетоне, яке вже підійшло. Горіхове борошно за потреби можна зробити самостійно, просто подрібнивши мигдаль або ліщину.
- Випікайте при конвекції спочатку 10 хвилин за температури 170 градусів, а потім ще 30 – 33 хвилини за температури 150 градусів. Готовність перевіряйте дерев’яною паличкою або температурою всередині – вона має становити 95 градусів.
- Щойно дістанете панетоне з духовки, одразу проколіть форми знизу довгими шпажками, переверніть і в такому положенні повністю охолодіть.
Що таке панетоне?
Панетоне – це традиційна італійська святкова випічка, яку найчастіше готують на Різдво, пише Аll recipes. Його батьківщиною вважають Мілан. Класичний панетоне печуть із дуже здобного тіста – з великою кількістю жовтків, масла, цукру, а ще додають родзинки, цукати з апельсинової чи лимонної шкірки. Саме тому він має не просто солодкий смак, а складний, глибокий аромат – вершковий, цитрусовий, трохи ванільний. Найголовніше в панетоне – не форма і не добавки, а тісто.
Воно не схоже на звичайне тісто для кексів чи навіть на стандартне дріжджове. Добрий панетоне має бути дуже легким, волокнистим, майже "нитчастим" усередині. Коли його розривають руками, м’якуш не кришиться, а ніби тягнеться тонкими шарами.
Саме через цю структуру панетоне так цінують – він виглядає багатим не лише за складом, а й за текстурою. Ще одна його особливість – довге приготування. Справжній панетоне не робиться "на швидку руку". Тісто довго визріває, підходить у кілька етапів, а часто його готують на заквасці, а не просто на дріжджах. Через це смак стає глибшим, а сама випічка довше лишається м’якою.
Які рецепти варто зберегти?
"Львівська" паска від Дарії Цвєк точно стане у пригоді на великодні приготування.
А ще варто спробувати неймовірно смачні цепеліни.