"Львівська" паска від Дарії Цвєк належить саме до таких – це святкова випічка з характером, яка давно стала впізнаваною для багатьох родин, пише Onyshkevychi. У цій пасці немає випадкових деталей – усе продумано до найменших дрібниць.
Цікаво Такий напис на пакованні вказує, що це не вершкове масло: як відрізнити фальсифікат
Як приготувати паску від Дарії Цвєк?
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 750 грамів борошна;
– 300 мілілітрів молока 2,5%;
– 8 жовтків;
– 50 грамів дріжджів;
– 50 грамів пресованих дріжджів;
– 150 грамів масла;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів цукатів;
– 3 мигдалини;
для глазурі:
– 200 грамів цукрової пудри;
– 1 білок;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- У глибоку миску налийте підігріте молоко, додайте чайну ложку цукру, сухі дріжджі, перемішайте та залиште під кришкою на 15 хвилин. Відокремте яєчні жовтки від білків.
- Додайте до жовтків цукор, ванільний цукор і збийте вінчиком до однорідної світлої маси. У просіяному борошні зробіть заглиблення та вилийте туди опару. Додайте сіль, збиті жовтки, перемішайте та замісіть тісто.
- Додайте розтоплене вершкове масло і продовжуйте вимішувати тісто протягом 10 хвилин. Додайте промиті та висушені родзинки, подрібнений мигдаль і перемішайте.
- Сформуйте з тіста кулю, накрийте її рушником і залиште в теплому місці на 2 години, щоб тісто збільшилося в об'ємі. Після цього злегка обімніть тісто, розділіть на порції, сформуйте кульки та викладіть у форми, заповнивши їх на третину. Накрийте рушником і дайте тісту піднятися ще 20 хвилин.
- Змастіть паски збитим яйцем і випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці до золотистого кольору. Час випікання залежить від розміру форм і становить від 45 до 60 хвилин.
- Дайте паскам охолонути та вийміть з форм. Для глазурі змішайте цукрову пудру з яєчним білком і добре розітріть виделкою. Додайте лимонний сік і перемішайте. Покрийте паски глазур'ю та за бажанням прикрасьте.
Чому паска тріскається?
Під час випікання паски часто виникає одна й та сама проблема – тісто тріскає. Найчастіше це стається через борошно. Одна з них – невдало вибране борошно, пише Тelegraf.
Важливо зважати не лише на сорт, а й на помел. Для паски радять брати пшеничне борошно першого ґатунку, адже воно містить більше клейковини та крохмалю. Завдяки цьому тісто виходить еластичнішим і краще тримає форму в духовці.
Ще одна поширена помилка – надлишок борошна. Саме тому варто точно дотримуватися пропорцій, вказаних у рецепті. Щоб перевірити консистенцію тіста, його можна надрізати ножем – якщо воно не липне до леза, значить уже готове до випікання.
Які рецепти зберегти на Великдень?
Обовʼязково спробуйте мариновані яйця, які зникнуть зі столу першими.
А ще всім сподобається легка закуска з шинкою.