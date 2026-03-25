"Львівська" паска від Дарії Цвєк належить саме до таких – це святкова випічка з характером, яка давно стала впізнаваною для багатьох родин, пише Onyshkevychi. У цій пасці немає випадкових деталей – усе продумано до найменших дрібниць.

Як приготувати паску від Дарії Цвєк?

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 750 грамів борошна;

– 300 мілілітрів молока 2,5%;

– 8 жовтків;

– 50 грамів пресованих дріжджів;

– 150 грамів масла;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 50 грамів родзинок;

– 50 грамів цукатів;

– 3 мигдалини;

для глазурі:

– 200 грамів цукрової пудри;

– 1 білок;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

У глибоку миску налийте підігріте молоко, додайте чайну ложку цукру, сухі дріжджі, перемішайте та залиште під кришкою на 15 хвилин. Відокремте яєчні жовтки від білків. Додайте до жовтків цукор, ванільний цукор і збийте вінчиком до однорідної світлої маси. У просіяному борошні зробіть заглиблення та вилийте туди опару. Додайте сіль, збиті жовтки, перемішайте та замісіть тісто. Додайте розтоплене вершкове масло і продовжуйте вимішувати тісто протягом 10 хвилин. Додайте промиті та висушені родзинки, подрібнений мигдаль і перемішайте. Сформуйте з тіста кулю, накрийте її рушником і залиште в теплому місці на 2 години, щоб тісто збільшилося в об'ємі. Після цього злегка обімніть тісто, розділіть на порції, сформуйте кульки та викладіть у форми, заповнивши їх на третину. Накрийте рушником і дайте тісту піднятися ще 20 хвилин. Змастіть паски збитим яйцем і випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці до золотистого кольору. Час випікання залежить від розміру форм і становить від 45 до 60 хвилин. Дайте паскам охолонути та вийміть з форм. Для глазурі змішайте цукрову пудру з яєчним білком і добре розітріть виделкою. Додайте лимонний сік і перемішайте. Покрийте паски глазур'ю та за бажанням прикрасьте.

Чому паска тріскається?

Під час випікання паски часто виникає одна й та сама проблема – тісто тріскає. Найчастіше це стається через борошно. Одна з них – невдало вибране борошно, пише Тelegraf.

Важливо зважати не лише на сорт, а й на помел. Для паски радять брати пшеничне борошно першого ґатунку, адже воно містить більше клейковини та крохмалю. Завдяки цьому тісто виходить еластичнішим і краще тримає форму в духовці.

Ще одна поширена помилка – надлишок борошна. Саме тому варто точно дотримуватися пропорцій, вказаних у рецепті. Щоб перевірити консистенцію тіста, його можна надрізати ножем – якщо воно не липне до леза, значить уже готове до випікання.

