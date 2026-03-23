Частина виробників замінює молочний жир дешевими складниками, які можуть на вигляд і смак нагадувати масло, а при приготуванні виявляється, що це не так, пише Haps. Це можуть бути рослинні домішки, стабілізатори або ароматизатори, тому варто уважно читати вміст ще до покупки.

На що дивитися, обираючи вершкове масло?

Перший момент – назва продукту. Якщо на упаковці є слова "спред", "масляний продукт" або "вершковий продукт", це означає, що перед вами не класичне вершкове масло, а інший товар із зміненим складом.

Як має виглядати масло / Фото Unsplash

Не менш важливий показник – жирність. У натурального вершкового масла вона зазвичай становить не менше ніж 82%. Якщо цифра нижча, варто уважно перевірити інші характеристики. Окремо слід прочитати склад. У якісному маслі основою мають бути вершки або молоко.

Якщо серед інгредієнтів є рослинні олії, емульгатори, стабілізатори чи ароматизатори – це вже продукт із домішками. Звертайте увагу і на термін придатності. Натуральне масло без великої кількості добавок не зберігається надто довго, тому занадто тривалий строк може свідчити про додаткову обробку або інший склад.

Як перевірити масло?

Насамперед варто подивитися на колір і консистенцію, повідомляє Wiadomosci. Справжнє масло має рівний кремовий відтінок, без неприродно яскравої жовтизни, а текстура у нього щільна, але пластична. За кімнатної температури натуральне масло поступово м’якшає і починає танути, залишаючи легкий молочний аромат.

Якщо продукт довго тримає форму або виділяє багато вологи, це може свідчити про домішки. Ще один простий орієнтир – смак. У якісного масла він чистий, вершковий, без сторонньої гіркоти, різкого запаху чи неприродного посмаку.

