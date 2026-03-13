Усе готується швидко – запарили основу, нарізали додатки, змішали. Один варіант виходить свіжішим вналідок огірка й крабових паличок, інший – ситнішим, із ковбасою та яйцями.

Як приготувати салат з мівіною та крабовими паличками?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 пачки "Мівіни" або інших макаронів швидкого приготування;
– 300 грамів огірків;
– 350 грамів крабових паличок або крабового м’яса;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– кріп до смаку;
– майонез до смаку.

Робимо салат, який усі люблять: відео

Приготування:

  1. Залийте "Мівіну" окропом і залиште на кілька хвилин, щоб вона запарилася. Після цього злийте воду.
  2. Крабові палички або крабове м’ясо наріжте дрібними кубиками.
  3. Так само наріжте огірки.
  4. З’єднайте підготовлені інгредієнти в глибокій мисці, додайте кукурудзу, сіль, перець, кріп і майонез.
  5. Усе добре перемішайте й одразу подавайте.

Як приготувати салат з мівіною та ковбасою?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 пачки "Мівіни" або інших макаронів швидкого приготування;
– 300 – 350 грамів вареної ковбаси;
– 3 – 5 варених яєць;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– зелень до смаку;
– 150 – 200 грамів майонезу;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.

Робимо ситний салат за кілька хвилин: відео

Приготування:

  1. Вермішель швидкого приготування викладіть у миску, приправу заберіть, залийте окропом і залиште на кілька хвилин, щоб вони розм’якли. Потім злийте всю воду.
  2. Варену ковбасу наріжте дрібними кубиками. Так само наріжте варені яйця.
  3. Перекладіть усе у велику миску, додайте кукурудзу та дрібно нарізану зелень.
  4. Заправте майонезом, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
  5. Якщо салат здається сухуватим, додайте ще трохи майонезу.

