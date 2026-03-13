Все готовится быстро – запарили основу, нарезали добавки, смешали. Один вариант получается свежее благодаря огурцу и крабовым палочкам, другой – сытнее, с колбасой и яйцами.
Как приготовить салат с мивиной и крабовыми палочками?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 пачки "Мивины" или других макарон быстрого приготовления;
– 300 граммов огурцов;
– 350 граммов крабовых палочек или крабового мяса;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– укроп по вкусу;
– майонез по вкусу.
Делаем салат, который все любят: видео
Приготовление:
- Залейте "Мивину" кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы она запарилась. После этого слейте воду.
- Крабовые палочки или крабовое мясо нарежьте мелкими кубиками.
- Так же нарежьте огурцы.
- Соедините подготовленные ингредиенты в глубокой миске, добавьте кукурузу, соль, перец, укроп и майонез.
- Все хорошо перемешайте и сразу подавайте.
Как приготовить салат с мивиной и колбасой?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 пачки "Мивины" или других макарон быстрого приготовления;
– 300 – 350 граммов вареной колбасы;
– 3 – 5 вареных яиц;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– зелень по вкусу;
– 150 – 200 граммов майонеза;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу.
Делаем сытный салат за несколько минут: видео
Приготовление:
- Вермишель быстрого приготовления выложите в миску, приправу уберите, залейте кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы они размякли. Затем слейте всю воду.
- Вареную колбасу нарежьте мелкими кубиками. Так же нарежьте вареные яйца.
- Переложите все в большую миску, добавьте кукурузу и мелко нарезанную зелень.
- Заправьте майонезом, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Если салат кажется суховатым, добавьте еще немного майонеза.
