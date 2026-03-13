Все готовится быстро – запарили основу, нарезали добавки, смешали. Один вариант получается свежее благодаря огурцу и крабовым палочкам, другой – сытнее, с колбасой и яйцами.

Как приготовить салат с мивиной и крабовыми палочками?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 пачки "Мивины" или других макарон быстрого приготовления;
– 300 граммов огурцов;
– 350 граммов крабовых палочек или крабового мяса;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– укроп по вкусу;
– майонез по вкусу.

Приготовление:

  1. Залейте "Мивину" кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы она запарилась. После этого слейте воду.
  2. Крабовые палочки или крабовое мясо нарежьте мелкими кубиками.
  3. Так же нарежьте огурцы.
  4. Соедините подготовленные ингредиенты в глубокой миске, добавьте кукурузу, соль, перец, укроп и майонез.
  5. Все хорошо перемешайте и сразу подавайте.

Как приготовить салат с мивиной и колбасой?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 пачки "Мивины" или других макарон быстрого приготовления;
– 300 – 350 граммов вареной колбасы;
– 3 – 5 вареных яиц;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– зелень по вкусу;
– 150 – 200 граммов майонеза;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Вермишель быстрого приготовления выложите в миску, приправу уберите, залейте кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы они размякли. Затем слейте всю воду.
  2. Вареную колбасу нарежьте мелкими кубиками. Так же нарежьте вареные яйца.
  3. Переложите все в большую миску, добавьте кукурузу и мелко нарезанную зелень.
  4. Заправьте майонезом, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
  5. Если салат кажется суховатым, добавьте еще немного майонеза.

