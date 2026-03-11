Его любят не только за вкус, тесто замешивается быстро и просто. Майонез и маргарин в этом рецепте дают ту самую рассыпчатую текстуру, печенье получается легким, нежным и хорошо хранится несколько дней, информирует фудблогерка Виктория Козина.

Как испечь песочное печенье "Язычки"?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов пшеничной муки;

– 1 куриное яйцо;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 200 граммов маргарина;

– 300 граммов майонеза;

– 50 граммов кукурузного крахмала;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 1 грамм соли.

Делаем невероятное печенье "из прошлого": видео

Приготовление:

Мягкий маргарин нарежьте кубиками. В большую миску разбейте яйцо, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Затем положите маргарин или масло, влейте майонез, всыпьте муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Все хорошо взбейте миксером, чтобы получилось мягкое и эластичное тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов, а противень застелите пергаментом. Переложите тесто в кондитерский мешок или используйте плотный пакет, отрезав уголок. Отсадите печенье на противень полосками длиной 4 – 6 сантиметров и выпекайте 15 – 20 минут.

Как хранить домашнее печенье?

Домашнее печенье лучше всего упаковать в материалы, которые хорошо защищают его от высыхания и посторонних запахов, пишет Usda. Для этого подходят пищевая пленка, пергаментная бумага, целлофановые пакеты, вощеная бумага или алюминиевая фольга.

Главное – выбирать только тот вариант, что безопасен для контакта с продуктами. К тому же прозрачная упаковка позволяет сохранить свежесть и одновременно показать, как выглядит выпечка.

При комнатной температуре домашнее печенье или другую сухую выпечку можно держать примерно 2 – 3 недели. В холодильнике этот срок продлевается до двух месяцев. Если же выпечку заморозить, она способна сохранять качество значительно дольше – ориентировочно от восьми до двенадцати месяцев.

Отдельно стоит учитывать влажные десерты. Например, чизкейк или лимонные батончики не оставляют надолго без холода. В холодильнике их обычно хранят до 7 дней.

