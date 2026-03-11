Його люблять не тільки за смак, тісто замішується швидко та просто. Майонез і маргарин у цьому рецепті дають ту саму розсипчасту текстуру, печиво виходить легким, ніжним і добре зберігається кілька днів, інформує фудблогерка Вікторія Козіна.

Не пропустіть Культовий десерт на Великдень, збережіть, щоб не загубити: печемо сирник "Сльози ангела"

Як спекти пісочне печиво "Язички"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 1 куряче яйце;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 200 грамів маргарину;

– 300 грамів майонезу;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 10 грамів розпушувача;

– 1 грам солі.

Робимо неймовірне печиво "з минулого": відео

Приготування:

М’який маргарин наріжте кубиками. У велику миску розбийте яйце, додайте цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Потім покладіть маргарин або масло, влийте майонез, всипте борошно, кукурудзяний крохмаль і розпушувач. Усе добре збийте міксером, щоб вийшло м’яке й еластичне тісто. Духовку розігрійте до 180 градусів, а деко застеліть пергаментом. Перекладіть тісто в кондитерський мішок або використайте щільний пакет, відрізавши куточок. Відсадіть печиво на деко смужками завдовжки 4 – 6 сантиметрів і випікайте 15 – 20 хвилин.

Як зберігати домашнє печиво?

Домашнє печиво найкраще запакувати у матеріали, які добре захищають його від висихання й сторонніх запахів, пише Usda. Для цього підходять харчова плівка, пергаментний папір, целофанові пакети, вощений папір або алюмінієва фольга.

Головне – обирати лише той варіант, що безпечний для контакту з продуктами. До того ж прозоре пакування дає змогу зберегти свіжість і водночас показати, який вигляд має випічка.

За кімнатної температури домашнє печиво або іншу суху випічку можна тримати приблизно 2 – 3 тижні. У холодильнику цей термін подовжується до двох місяців. Якщо ж випічку заморозити, вона здатна зберігати якість значно довше – орієнтовно від восьми до дванадцяти місяців.

Окремо варто зважати на вологі десерти. Наприклад, чізкейк або лимонні батончики не залишають надовго без холоду. У холодильнику їх зазвичай зберігають до 7 днів.

