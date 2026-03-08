Він такий простий у приготуванні, потрібно всього лиш підсмажити на пательні пісочну крихту та об'єднати її з повітряним кремом, пише Cooking time with Alena. Після охолодження смак виходить м’який і справді нагадує пломбір.
Не пропустіть Чим змастити випічку для ідеального блиску: яйця вже вчорашній день
Як приготувати торт на сковорідці?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 400 грамів сметани жирністю від 18%;
– 150 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 16 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 80 грамів вершкового масла.
Робимо неймовірний торт без зайвих зусиль: відео
Приготування:
- Змішайте борошно з дрібкою солі та цукром.
- Додайте м’яке вершкове масло й перетріть руками до розсипчастої крихти.
- Перекладіть її на розігріту пательню та обсмажуйте на середньому вогні, постійно помішуючи, поки маса не стане золотистою.
- Після цього відставте тісто вбік, щоб воно трохи охололо. Для крему в каструлі з товстим дном з’єднайте сметану, цукор, кукурудзяний крохмаль, яйця, дрібку солі та ванільний цукор.
- Добре перемішайте все до однорідності, поставте на малий вогонь і варіть, безперервно помішуючи, доки крем не загусне. Наприкінці додайте вершкове масло й перемішайте, щоб воно повністю розтануло.
- Форму діаметром 26 сантиметрів застеліть харчовою плівкою. На дно викладіть частину крихти, зверху розподіліть шар крему.
- Повторюйте так, чергуючи шари. На кожен шар використовуйте приблизно 3 – 4 столові ложки крему. Верх також посипте крихтою.
- Готовий торт поставте в холодильник на 1 – 2 години. Після охолодження його можна діставати з форми й подавати.
Як перевірити вдома чи справжнє масло?
У домашніх умовах, можна проаналізувати, як масло поводиться в холоді, інформує Іnformator. Якщо воно щойно з холодильника, справжній продукт буде твердим і щільним. Його не так легко намазати на хліб без зусилля.
Якщо ж брусок одразу мажеться, мов крем, це вже підозріло. Часто так поводяться продукти з домішками рослинних жирів. Також можна нагріти шматочок на пательні. Справжнє вершкове масло тане рівно, спокійно, дає приємний молочний запах і не розпадається на дивні фракції. Якщо ж у сковорідці з’являється багато піни, бризок, різкий запах або маса поводиться неприродно, варто насторожитися.
Ще один показовий момент – колір і зріз. Натуральне масло зазвичай має рівний, м’який відтінок – не яскраво-жовтий. На зрізі воно виглядає матовим, а не блискучим.
Що ще можна приготувати?
Ця підливка зробить ваші гарніри шедевральними.
А ще завжди варто мати у холодильнику смачний та ситний хумус.