Сушені гриби дають насичений аромат, а проста засмажка з борошна створює густу текстуру соусу, пише у себе на сторінці в Тікток Оksana_kretsul. Виходить підлива, яка добре пасує до картоплі, квасолі чи інших пісних страв.

Як приготувати пісну грибну підливу?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 50 грамів сушених білих грибів;

– 1 цибулина;

– оливкова або соняшникова олія;

– сіль;

– перець;

– 500–750 грамів води;

– 40–50 грамів борошна.

Робимо дуже смачну підливу з грибів: відео

Приготування:

Залийте сушені гриби окропом, накрийте кришкою і залиште на 20 хвилин. Після цього злийте воду, знову залийте гриби окропом – приблизно 750 мілілітрів – і варіть 20–25 хвилин. Тим часом дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії до золотистого кольору. Окремо на сковороді з товстим дном обсмажте борошно, постійно помішуючи, щоб воно стало ледь золотавим. Далі злийте воду з грибів: самі гриби перекладіть до цибулі, а грибний відвар невеликими порціями вливайте в борошно, безперервно помішуючи. Потім посоліть. Щоб маса вийшла без грудочок, її можна збити вінчиком або блендером. Гриби з цибулею щедро посоліть і поперчіть. Воду до соусу додавайте не всю одразу, а потроху – так легше контролювати густину. Чим більше рідини, тим рідшим буде соус. Якщо використали весь грибний відвар, а маса все одно залишається надто густою, долийте трохи окропу. Коли гриби з цибулею добре обсмажаться, влийте до них грибний соус і протушкуйте все разом.

Як зберігати сушені гриби?

Сушені гриби найкраще зберігаються там, де немає вологи, тепла й світла, пише wikiHow. Саме ці чинники псують їх найшвидше.

Якщо поставити гриби в шафу біля плити чи батареї, довго вони не простоять. Найкраще їх тримати у щільно закритій скляній або пластиковій банці. Це значно надійніше, ніж пакет. У ньому гриби можуть відвогнути, запліснявіти, а інколи в них заводяться шкідники. Коли сушені гриби планують тримати довше, аж до кількох місяців, їх варто покласти у холодильник.

Перед приготуванням сушені гриби необхідно залити теплою водою приблизно на 30 хвилин. За цей час вони встигають розм’якнути.

