Сушені гриби дають насичений аромат, а проста засмажка з борошна створює густу текстуру соусу, пише у себе на сторінці в Тікток Оksana_kretsul. Виходить підлива, яка добре пасує до картоплі, квасолі чи інших пісних страв.
Цікаво До чаю за 12 хвилин: як спекти смачне та швидке печиво
Як приготувати пісну грибну підливу?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 50 грамів сушених білих грибів;
– 1 цибулина;
– оливкова або соняшникова олія;
– сіль;
– перець;
– 500–750 грамів води;
– 40–50 грамів борошна.
Робимо дуже смачну підливу з грибів: відео
Приготування:
- Залийте сушені гриби окропом, накрийте кришкою і залиште на 20 хвилин.
- Після цього злийте воду, знову залийте гриби окропом – приблизно 750 мілілітрів – і варіть 20–25 хвилин.
- Тим часом дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії до золотистого кольору. Окремо на сковороді з товстим дном обсмажте борошно, постійно помішуючи, щоб воно стало ледь золотавим.
- Далі злийте воду з грибів: самі гриби перекладіть до цибулі, а грибний відвар невеликими порціями вливайте в борошно, безперервно помішуючи. Потім посоліть.
- Щоб маса вийшла без грудочок, її можна збити вінчиком або блендером.
- Гриби з цибулею щедро посоліть і поперчіть.
- Воду до соусу додавайте не всю одразу, а потроху – так легше контролювати густину. Чим більше рідини, тим рідшим буде соус.
- Якщо використали весь грибний відвар, а маса все одно залишається надто густою, долийте трохи окропу. Коли гриби з цибулею добре обсмажаться, влийте до них грибний соус і протушкуйте все разом.
Як зберігати сушені гриби?
Сушені гриби найкраще зберігаються там, де немає вологи, тепла й світла, пише wikiHow. Саме ці чинники псують їх найшвидше.
Якщо поставити гриби в шафу біля плити чи батареї, довго вони не простоять. Найкраще їх тримати у щільно закритій скляній або пластиковій банці. Це значно надійніше, ніж пакет. У ньому гриби можуть відвогнути, запліснявіти, а інколи в них заводяться шкідники. Коли сушені гриби планують тримати довше, аж до кількох місяців, їх варто покласти у холодильник.
Перед приготуванням сушені гриби необхідно залити теплою водою приблизно на 30 хвилин. За цей час вони встигають розм’якнути.
Що варто спробувати приготувати?
Спробуйте посмажити яєчню, щоб вона вийшли шедевральною.
А ще варто насолодитися салатом, який підкорив усю планету.