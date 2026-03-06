Сушеные грибы дают насыщенный аромат, а простая зажарка из муки создает густую текстуру соуса, пишет у себя на странице в Тикток Оksana_kretsul. Получается подлива, которая хорошо подходит к картофелю, фасоли или других постных блюд.

Как приготовить постную грибную подливу?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 50 граммов сушеных белых грибов;

– 1 луковица;

– оливковое или подсолнечное масло;

– соль;

– перец;

– 500–750 граммов воды;

– 40–50 граммов муки.

Делаем очень вкусную подливу из грибов: видео

Приготовление:

Залейте сушеные грибы кипятком, накройте крышкой и оставьте на 20 минут. После этого слейте воду, снова залейте грибы кипятком – примерно 750 миллилитров – и варите 20–25 минут. Тем временем мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Отдельно на сковороде с толстым дном обжарьте муку, постоянно помешивая, чтобы она стала едва золотистой. Далее слейте воду с грибов: сами грибы переложите к луку, а грибной отвар небольшими порциями вливайте в муку, непрерывно помешивая. Затем посолите. Чтобы масса получилась без комочков, ее можно взбить венчиком или блендером. Грибы с луком щедро посолите и поперчите. Воду в соус добавляйте не всю сразу, а понемногу – так легче контролировать густоту. Чем больше жидкости, тем более жидким будет соус. Если использовали весь грибной отвар, а масса все равно остается слишком густой, долейте немного кипятка. Когда грибы с луком хорошо обжарятся, влейте к ним грибной соус и протушите все вместе.

Как хранить сушеные грибы?

Сушеные грибы лучше всего хранятся там, где нет влаги, тепла и света, пишет wikiHow. Именно эти факторы портят их быстрее всего.

Если поставить грибы в шкаф возле плиты или батареи, долго они не простоят. Лучше всего их держать в плотно закрытой стеклянной или пластиковой банке. Это значительно надежнее, чем пакет. В нем грибы могут отвести, заплесневеть, а иногда в них заводятся вредители. Когда сушеные грибы планируют держать дольше, до нескольких месяцев, их стоит положить в холодильник.

Перед приготовлением сушеные грибы необходимо залить теплой водой примерно на 30 минут. За это время они успевают размякнуть.

