Этот салат даже привередливые гурманы называют одним из лучших изобретений кулинарии, хоть здесь нет сложных ингредиентов. Весь секрет – в правильном балансе акцентов, рассказывает портал Kwestia smaku.

Как сделать греческий салат?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 помидора;
– 2 огурца;
– пол красного лука;
– пол стакана черных оливок;
– 250 граммов оригинального греческого сыра фета;
– 4 чайные ложки сушеного орегано;
– 4 столовые ложки оливкового масла первого отжима;
– свежемолотый перец по вкусу.

Греческий салат

Салат, который покорил мир / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. Томаты разберите на четвертинки, уберите плодоножки и измельчите кусочки до удобного размера.
  2. Огурцы частично или полностью очистите от кожуры, разрежьте продольно и нашинкуйте аккуратными ломтиками.
  3. Лук измельчите тонкими перьями или мелкими кубиками, а оливки разделите пополам.
  4. Соедините все компоненты в большой миске или разложите порционно, добавив щепотку свежемолотого перца для аромата.
  5. Завершите блюдо финальными штрихами: выложите сверху цельные ломтики или кубики феты.
  6. Обильно посыпьте салат сушеным орегано и щедро сбрызните качественным оливковым маслом.
  7. Будьте осторожны с солью, ведь сыр обычно имеет достаточно выраженный соленый вкус, которого вполне хватает для баланса всей композиции.

Какой акцент стоит добавить?

Добавление лимонного сока к оливковому маслу создает классическую средиземноморскую эмульсию, которая помогает овощам быстрее выделить сок и стать нежнее, советует Onet.

Кислинка лимона не только освежает вкус огурцов и томатов, но и идеально балансирует жирность сыра фета, делая салат более сбалансированным и легким для пищеварения.

