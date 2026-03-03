Сочетание отварных сердечек, маринованного лука, яиц и сыра поможет создать замечательный салат, сообщает "Господинька". Салат готовится без лишних шагов и нравится всем.
Интересно Такой вкусной намазки на хлеб еще не пробовали: как приготовить быструю закуску из консервы
Как приготовить салат "Мадам"?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов куриных сердец;
– 1 луковица;
– 1 лавровый лист;
– 2 – 3 горошины душистого перца;
– соль по вкусу;
– 4 вареных яйца;
– 80 – 100 граммов твердого сыра;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 столовые ложки уксуса 9%;
– кипяток для заливки.
Идеальный вкус без лишних усилий / Коллаж 24 Канала
Приготовление:
- Куриные сердечки аккуратно очистите от сосудов и остатков крови, разрежьте пополам и тщательно уберите сгустки внутри – от этого зависит и вкус, и вид салата.
- Подготовленные сердечки переложите в кастрюлю, добавьте половину луковицы, лавровый лист и несколько горошин душистого перца, слегка подсолите, залейте водой, поставьте на огонь и варите примерно 30 минут до готовности.
- Вторую половину луковицы нарежьте тонкими четвертькольцами, переложите в мисочку и сделайте простой маринад – добавьте 0,5 чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и 2 столовые ложки уксуса 9%, залейте кипятком, осторожно перемешайте и оставьте мариноваться на то время, пока варятся сердечки.
- Тем временем возьмите вареные яйца, полностью охладите, очистите и нарежьте мелким кубиком, после чего в салатник выложите яйца, готовые и охлажденные сердечки и маринованный лук.
- Добавьте твердый сыр, натертый на крупной терке, заправьте майонезом и аккуратно все перемешайте – салата достаточно нескольких минут, чтобы вкусы соединились, и можно подавать.
- По желанию добавьте что-то свое – например, немного чеснока, зеленый горошек или свежий огурец.
Как быстро приготовить куриные сердца?
У каждого сердечка необходимо снять лишний жир, пленочки, а тогда оно разрезается пополам, пишет Fabbers. Так они прогреваются равномерно и не требуют долгого томления. Далее их необходимо промыть и обязательно выложить на бумажное полотенце. Влага на поверхности не дает красивой корочки и заставляет мясо больше тушиться, чем жариться.
Самый быстрый способ – обжарить на сильном огне 3 – 4 минуты, чтобы запечатать соки, посолить уже после первой волны обжаривания. Можно добавить лук полукольцами и готовить еще несколько минут до мягкости.
Если нужно еще быстрее, выручает мультиварка или скороварка, но и на плите реально сделать идеально. Главный маркер готовности простой – сердечки легко прокалываются вилкой, но не рассыпаются, а соус не водянистый.
Что вкусного приготовить?
Попробуйте котлеты из овсянки, на которые нужно 15 минут.
А еще вам понравится аппетитный завтрак с тунцом.