Сочетание отварных сердечек, маринованного лука, яиц и сыра поможет создать замечательный салат, сообщает "Господинька". Салат готовится без лишних шагов и нравится всем.

Как приготовить салат "Мадам"?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов куриных сердец;

– 1 луковица;

– 1 лавровый лист;

– 2 – 3 горошины душистого перца;

– соль по вкусу;

– 4 вареных яйца;

– 80 – 100 граммов твердого сыра;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 2 столовые ложки уксуса 9%;

– кипяток для заливки.

Идеальный вкус без лишних усилий / Коллаж 24 Канала

Приготовление:

Куриные сердечки аккуратно очистите от сосудов и остатков крови, разрежьте пополам и тщательно уберите сгустки внутри – от этого зависит и вкус, и вид салата. Подготовленные сердечки переложите в кастрюлю, добавьте половину луковицы, лавровый лист и несколько горошин душистого перца, слегка подсолите, залейте водой, поставьте на огонь и варите примерно 30 минут до готовности. Вторую половину луковицы нарежьте тонкими четвертькольцами, переложите в мисочку и сделайте простой маринад – добавьте 0,5 чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и 2 столовые ложки уксуса 9%, залейте кипятком, осторожно перемешайте и оставьте мариноваться на то время, пока варятся сердечки. Тем временем возьмите вареные яйца, полностью охладите, очистите и нарежьте мелким кубиком, после чего в салатник выложите яйца, готовые и охлажденные сердечки и маринованный лук. Добавьте твердый сыр, натертый на крупной терке, заправьте майонезом и аккуратно все перемешайте – салата достаточно нескольких минут, чтобы вкусы соединились, и можно подавать. По желанию добавьте что-то свое – например, немного чеснока, зеленый горошек или свежий огурец.

Как быстро приготовить куриные сердца?

У каждого сердечка необходимо снять лишний жир, пленочки, а тогда оно разрезается пополам, пишет Fabbers. Так они прогреваются равномерно и не требуют долгого томления. Далее их необходимо промыть и обязательно выложить на бумажное полотенце. Влага на поверхности не дает красивой корочки и заставляет мясо больше тушиться, чем жариться.

Самый быстрый способ – обжарить на сильном огне 3 – 4 минуты, чтобы запечатать соки, посолить уже после первой волны обжаривания. Можно добавить лук полукольцами и готовить еще несколько минут до мягкости.

Если нужно еще быстрее, выручает мультиварка или скороварка, но и на плите реально сделать идеально. Главный маркер готовности простой – сердечки легко прокалываются вилкой, но не рассыпаются, а соус не водянистый.

