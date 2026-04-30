Гуакамоле с добавлением манго – это экзотическая намазка, которую вы просто обязаны попробовать. Микс нежного авокадо, тропической сладости и пикантной остроты перца чили – ну как тут устоять? Готовим особый перекус по рецепту из TikTok anna.prowell.

Как приготовить гуакамоле из манго?

Время : 5

: 5 Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 авокадо;

– 1 помидор;

– 1 манго;

– пол лайма;

– треть красного перца чили;

– соль по вкусу;

– тортилья для подачи.

Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Приготовление:

Разделите авокадо пополам, выньте мякоть ложкой и разомните ее вилкой, оставляя текстурные кусочки. Очищенное манго и помидор (желательно без семян) нарежьте равномерными кубиками, а острый чили – тонкими кольцами. Соедините все подготовленные компоненты в миске, заправьте свежим соком лайма, посолите и деликатно перемешайте. В завершение слегка подсушите тортилью на сухой горячей сковороде до хруста, разрежьте ее на удобные треугольники и подавайте вместе с готовым гуакамоле.

Как выбрать авокадо?

Присмотритесь к цвету и текстуре кожуры. Для большинства сортов, например Хаас, темно-зеленый или почти черный цвет свидетельствует о спелости, тогда как светло-зеленый цвет обычно означает, что плоду надо еще несколько дней полежать, подсказывает Onet.

Осторожно нажмите на плод ладонью: он должен быть податливым, но не слишком мягким. Если после нажатия остается вмятина, плод уже перезрел и может иметь темные пятна внутри.

Что еще приготовить на перекус?

Хорошей идеей будет испечь нежные творожные кексы. Несколько ингредиентов, немного ожидания – и на вашем столе шедевр.

Единственная проблема может возникнуть с слишком влажным сыром, ведь добавление муки может сделать кексы "забитыми". В таком случае можно попробовать "подсушить" творог щепоткой манной крупы.