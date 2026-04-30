Гуакамоле з додаванням манго – це екзотична намазка, яку ви просто мусите спробувати. Мікс ніжного авокадо, тропічної солодкості та пікантної гостроти перцю чилі – ну як тут встояти? Готуємо особливий перекус за рецептом з TikTok anna.prowell.

Як приготувати гуакамоле з манго?

Час : 5

: 5 Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 авокадо;

– 1 помідор;

– 1 манго;

– пів лайма;

– третина червоного перцю чилі;

– сіль до смаку;

– тортилья для подачі.

Екзотична намазка: дивіться відео

Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Приготування:

Розділіть авокадо навпіл, вийміть м’якоть ложкою та розімніть її виделкою, залишаючи текстурні шматочки. Очищене манго та помідор (бажано без насіння) наріжте рівномірними кубиками, а гострий чилі – тонкими кільцями. З’єднайте всі підготовлені компоненти в мисці, заправте свіжим соком лайма, посоліть і делікатно перемішайте. На завершення злегка підсушіть тортилью на сухій гарячій сковороді до хрускоту, розріжте її на зручні трикутники та подавайте разом із готовим гуакамоле.

Як вибрати авокадо?

Придивіться до кольору та текстури шкірки. Для більшості сортів, як-от Хаас, темно-зелений або майже чорний колір свідчить про стиглість, тоді як світло-зелений колір зазвичай означає, що плоду треба ще кілька днів полежати, підказує Onet.

Обережно натисніть на плід долонею: він має бути піддатливим, але не занадто м’яким. Якщо після натискання залишається вм'ятина, плід уже перезрів і може мати темні плями всередині.

Що ще приготувати на перекус?

Гарною ідеєю буде спекти ніжні сирні кекси. Кілька інгредієнтів, трішки очікування – і на вашому столі шедевр.

Єдина проблема може виникнути з надто вологим сиром, адже додавання борошна може зробити кекси "забитими". В такому випадку можна спробувати "підсушити" сир дрібкою манної крупи.