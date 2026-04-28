Трішки сиру, 30 хвилин – і на вашому столі величезна порція смакоти, яка розлетиться за лічені секунди. У цьому дуже легко переконатися з чудовим рецептом з інстаграму yanni.cooking.
Як приготувати сирні кекси?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів моцарели;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– 140 мілілітрів кефіру;
– 210 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– пів чайної ложки солі.
Приготування:
- З’єднайте домашній сир, яйце та кефір, збиваючи їх до стану гладкого однорідного крему.
- Всипте просіяне борошно, сіль і розпушувач, після чого обережно вимішайте масу лопаткою.
- Додайте розтоплене вершкове масло та терту моцарелу. Це надасть тісту особливої м’якості й характерної тягучості.
- Розподіліть суміш за формами й відправте у розігріту духовку до появи апетитної золотистої скоринки.
- Готовій випічці дайте трішки охолонути, щоб повноцінно відчути ніжну сирну текстуру всередині.
Що робити, коли сир надто вологий?
У цьому випадку потрібно просто відрегулювати консистенцію тіста борошном. Підсипайте його доти, поки не отримаєте задовільний результат, радить WP Kuchnia.
Якщо переживаєте, що кекси вийдуть "забитими", то можна використати і манку. Однак їх треба дати трішки часу, щоб вона увібрала зайву вологу.
