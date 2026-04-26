Ніжне тісто та витончений крем – це чудове поєднання, перед яким просто неможливо встояти. Наші бабусі зналися на цьому як ніхто, тому завжди отримували ідеальний результат, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати булочки з кремом як у бабусі?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 250 мілілітрів теплого молока;

– 50 грамів цукру;

– 15 грамів дріжджів (або чайна ложка сухих);

– дрібка ваніліну та солі;

– 1 яйце;

– 70 грамів мʼякого вершкового масла;

– 450 грамів борошна;

крем:

– 1 яйце;

– 50 грамів цукру;

– дрібка ваніліну;

– 20 грамів кукурудзяного крохмалю або борошна;

– 250 мілілітрів молока;

декор:

– мед;

– кокосова стружка.

Спогад, у який хочеться повертатися / Фото "Господинька"

Приготування:

Спершу підготуйте опару: у тепле молоко всипте цукор, додайте дріжджі та залиште в теплі, поки не з’явиться пишна піна. Потім додайте яйце, дрібку солі, ванілін і поступово всипайте просіяне борошно. Наприкінці вмішайте м’яке вершкове масло і ретельно вимішуйте тісто, поки воно не стане еластичним і слухняним. Накрийте його рушником та залиште підходити в затишному місці до збільшення в об'ємі. Поки тісто відпочиває, зваріть крем. З’єднайте яйце з цукром, ваніліном та крохмалем, розведіть масу молоком і прогрівайте на невеликому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Коли тісто підійде, сформуйте невеликі кульки, викладіть їх на деко і дайте ще трохи піднятися. Випікайте булочки в розігрітій духовці до золотистого кольору. Готову здобу начиніть кремом, змастіть зверху тонким шаром меду та щедро притрусіть кокосовою стружкою.

Яка різниця між сухими та живими дріжджами?

Основна відмінність полягає в концентрації та швидкості дії. Живі (пресовані) дріжджі мають високу вологість і потребують попередньої активації в теплій рідині опарі протягом 15 – 20 хвилин. А Сухі дріжджі – це зневоднений продукт. Вони діють швидше, довше зберігаються і часто їх можна змішувати безпосередньо з борошном без підготовки, пояснює Onet.

З погляду результату, досвідчені пекарі цінують живі дріжджі за глибший аромат та особливу пишність здоби, що важливо для важкого тіста з великою кількістю масла та цукру. Сухі дріжджі зручніші для щоденної випічки та хліба, але вони чутливіші до термінів придатності після відкриття пакування.

