Ніжні та повітряні булочки ідеально доповнять ваше чаювання або заповнять перерву на роботі. Вони дуже прості у приготуванні, але смакують краще ніж звичні солодощі, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати смачні булочки до чаю?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
тісто:
– 600 грамів борошна;
– пів чайної ложки солі;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 300 мілілітрів теплого молока;
– 50 грамів розтопленого вершкового масла;
– 2 яєчні білки;
заварний крем:
– 2 жовтки;
– 120 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 320 мілілітрів молока;
– збитий з молоком жовток для змащування.
Так легко та смачно / Фото "Господинька"
Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте тепле молоко з цукром, ванільним цукру та сухими дріжджами, після чого влийте розтоплене вершкове масло та додайте яєчні білки.
- Поступово всипайте просіяне борошно разом із сіллю та ретельно замішуйте м’яке, еластичне тісто, поки воно не перестане липнути до рук, а потім накрийте його рушником і залиште в теплому місці для підйому.
- Поки тісто підходить, приготуйте заварний крем: у сотейнику розітріть жовтки з цукром, ванільним цукром та кукурудзяним крохмалем до однорідності, поступово влийте молоко і варіть на невеликому вогні, постійно помішуючи, до загустіння.
- Готовий крем перекладіть у миску, накрийте плівкою "в контакт" і залиште до повного охолодження.
- Коли тісто збільшиться в об’ємі, обімніть його, розділіть на однакові кульки, сформуйте булочки (можна зробити заглиблення для крему або наповнити їх всередині) і викладіть на деко з пергаментом.
- Дайте заготовкам ще трохи підійти, змастіть їх сумішшю жовтка з молоком для апетитної скоринки та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.
Головна помилка у приготуванні заварного крему
Критична помилка – неправильний температурний режим та інтенсивність помішування. Якщо ви готуєте крем на занадто великому вогні або на мить припиняєте працювати вінчиком, жовтки можуть просто "зваритися", перетворившись на солодкий омлет у молоці, розповідає Wszystkiego slodkiego.
Також важливо не поспішати. Крохмаль повинен повністю заваритися, щоб крем став густим і зник присмак сирого борошна, проте перегрів після загустіння призведе до розшарування маси та втрати її глянцевого вигляду.
